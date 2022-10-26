https://ukraina.ru/20221026/1040169124.html

"За Родину, за Сталина". Как еврейский паренек из Черкасс стал героем на Керченской переправе

"За Родину, за Сталина". Как еврейский паренек из Черкасс стал героем на Керченской переправе - 26.10.2022 Украина.ру

"За Родину, за Сталина". Как еврейский паренек из Черкасс стал героем на Керченской переправе

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T23:00

2022-10-26T23:00

2022-10-26T23:00

история

история

великая отечественная война

1943

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26 октября 1924 года в городе Черкассы Киевской области родился Герой Советского Союза младший лейтенант Израиль Семёнович Якубовский. В ноябре 1943 года, проведя смелую контратаку, он не позволил превосходящим силам противника сбросить участников Керченско-Эльтигенского десанта в море и сумел удержать плацдарм до подхода основных сил.В 1932 году Израиль пошёл во Вторую трудовую школу, которая после Октябрьской революции открылась в здании женской гимназии Самойловской. Во время Великой Отечественной войны, отступавшие немецкие войска сожгли здание школы, и только 1 сентября 1957 года на этом месте открыли новую школу № 17, которая существует и по сей день и в которой имел честь учиться и автор этих строк.В 1938 году Израиль вступил в ряды ВЛКСМ. Закончив в 1940 году школу, он, будучи родом из семьи рабочего, пошёл трудиться слесарем на машиностроительный завод, где и работал до самого начала войны.После 22 июня 1941 года в Черкассах началась эвакуация предприятий. Израиля с матерью, Гертой Израилевной, вместе с заводом эвакуировали в Среднюю Азию, в Узбекистан.Здесь в сентябре 1942 года в Самарканде Якубовского призвали в армию. Как человека со средним образованием его направили на обучение в Ташкентское пулемётное училище, которое он закончил в мае 1943 года. В звании младшего лейтенанта Израиля распределили в находившийся в районе "Курской дуги" 180-й запасной стрелковый полк, где 12 июня назначили командиром взвода.16 сентября 1943 года Израиль после ранения и лечения в госпитале, прибыл в расположение 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта, командовал которой уроженец Киевской губернии генерал-лейтенант Кондрат Семёнович Мельник. Здесь ему под начало отдали взвод противотанковых ружей.Это было время тяжелейших боёв за освобождение Северного Кавказа и Кубанского края. Уже 6 октября приказом №076/Б Израиля Семёновича Якубовского за бои на Таманском полуострове наградили Медалью "За Отвагу".31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция.Её проводили с целью создания на Керченском полуострове исходного плацдарма, для последующего освобождения Крыма. 56-я армия десантировалась совместно с войсками 4-го Украинского фронта.По замыслу операции на направлении главного удара, в районе северо-восточнее и восточнее Керчи, должны были высадиться три стрелковые дивизий 56-й армии. Одна стрелковая дивизия 18-й армии переправлялась на берег Керченского полуострова в районе Эльтигена, южнее Керчи. Здесь наносился вспомогательный удар. Захватив плацдармы, войска, ударами по сходящимся направлениям должны были овладеть восточной частью Керченского полуострова с портами Керчь и Камыш-Бурун. С образовавшегося плацдарма в дальнейшем планировалось освободить остальную часть Керченского полуострова, а затем и весь Крым.В соответствии с замыслом командование Северо-Кавказского фронта создало группировки для действий на главном и вспомогательном направлениях, в состав которых помимо десантных войск вошли: силы высадки – 16 отрядов катеров и вспомогательных судов, 2 отряда артиллерийской поддержки и 2 отряда прикрытия – всего 119 катеров различных типов и 159 вспомогательных судов и других транспортных средств; силы артиллерийской и авиационной поддержки – 667 орудий, 90 установок реактивного огня, 1001 самолёт, из них 612 от 4-й воздушной армии и 389 – авиации флота.Вечером 31 октября началась посадка десанта на корабли и суда, но из-за сильного шторма десант 56-й армии не смог вовремя высадиться. Десант же 18-й армии, несмотря на тяжёлые условия, на рассвете 1 ноября десантировался в районе Эльтигена, и тут же попал под мощнейший удар вражеских войск.Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил основные свои силы против сил десанта 18-й армии, в ночь со 2-го на 3 ноября Азовская флотилия успешно высадила северо-восточнее Керчи десант 56-й армии. Высадку передового отряда 2-й десантной группы поддерживали около 200 орудий и армейский полк реактивной артиллерии.Штурмовая группа 6-го гвардейского стрелкового полка высадилась в передовых рядах десанта в районе селений Галтей и Жуковка Керченского района Крымской АССР. Она состояла из двух взводов автоматчиков и взвода противотанковых ружей младшего лейтенанта Израиля Якубовского. Бронебойщики получили задачу: уничтожать огневые точки противника.Несмотря на сильный огонь вражеской артиллерии и миномётов, высадка состоялась. Автоматчики, поддержанные взводом Якубовского, прыгнули в море у берега, где вода доходила местами по грудь, и стали выбираться на сушу. Бронебойщики сначала, прикрывая автоматчиков, били с палуб доставивших их судов и катеров. Три мешавшие высадке огневые точки противника они уничтожили огнём своих противотанковых ружей, затем тоже спрыгнули в воду.Батальон высадился без потерь.Днём 3 ноября враг, собрав все силы, мощным артиллерийско-миномётным огнём остановил продвижение стрелков к высоте 175,0 на её склоне на линии передовых траншей. Бойцы залегли, подразделения заняли оборону.Немцы, чтобы сбросить десант в море, перегруппировали свои силы и пошли в контратаку. Ведя наступление с вершины высоты 175,0 силами, значительно численно превосходившими десантников, немцы считали свою победу скорой и неизбежной.Несмотря на усталость, советским бойцам удалось отбить первые три атаки противника, но враг не ослаблял натиска, снова и снова атаковал наши порядки. Четвёртую атаку бойцы, измученные и обессиленные переправой и не затихающим ни на минуту уже более суток боем, отразить не смогли, и, дрогнув, начали отходить к подножию высоты, оставляя с таким трудом отбитые у противника траншеи.Видя отступающих десантников, немцы пошли в полный рост, вниз к оставленным нашими бойцами траншеям.Израиль, видя всю тяжесть положения и понимая, что таким образом они потеряют плацдарм и окажутся в море, поднялся в полный рост и с криком: "Вперёд, за Родину, за Сталина" с противотанковым ружьём в одной руке и пистолетом в другой двинулся навстречу врагу. Тот наступал вниз на наши позиции, уже оставленные бойцами.Вслед за командиром поднялись в атаку и его ПТРщики, а следом за ними перешли в наступление и автоматчики.Враг, ошеломлённый дерзостью шедшего впереди контратаковавших бойцов красного командира, сначала остановился как бы в недоумении, а затем дрогнул и побежал, оставляя на поле боя вооружения, а также убитых и раненых.Отразив четвёртую атаку, десантникам удалось не только восстановить положение, но даже улучшить позиции батальона, нанеся при этом противнику значительный урон.В этих боях Израиль Семёнович лично уничтожил из противотанкового ружья четыре пулемётные точки, подавил огонь противотанковой пушки и истребил более 15 вражеских солдат.К 12 ноября войска 56-й армии очистили от немцев и румын северо-восточный выступ Керченского полуострова, и вышли к Булганаку и северо-восточным окраинам Керчи.Дальше, однако, они продвинуться не смогли, перешли к обороне, удерживая плацдарм вплоть до начала Крымской операции, стартовавшей в апреле 1944 года.За бои во время Керченско-Эльтигенской десантной операции Израиля Якубовского 10 ноября 1943 года представили к званию Героя Советского Союза, но получить награду ему было не суждено.10 апреля 1944 года он погиб в Белоруссии, куда перебросили его дивизию, в бою под деревней Смолица Быховского района Могилёвской области. Здесь же его и похоронили.16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "За образцовое выполнение боевых задач командования и проявленные при этом мужество и героизм", гвардии младшего лейтенанта Якубовского удостоили Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Медали "Золотая Звезда" посмертно.Израиля Семёновича навечно внесли в списки служащих 6-го гвардейского стрелкового полка, сейчас это 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия образования СССР. Бойцы бригады с гордостью хранят память о героях своей части, отстоявших свою Родину в Великой Отечественной войне.Именем Израиля Семёновича Якубовского названы улицы в Узбекистане, в городе Самарканде и у него на родине в Черкассах. Там же, в Черкассах, в 2012 году на площади Славы установили стелу с именами героев-черкащан, где среди прочих есть и его имя. Но сегодня о нём на родине уже мало кто вспоминает, там теперь "в фаворе" немного другие герои.

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https://ukraina.ru/20210410/1031098371.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, великая отечественная война, 1943