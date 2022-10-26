"За Родину, за Сталина". Как еврейский паренек из Черкасс стал героем на Керченской переправе
26 октября 1924 года в городе Черкассы Киевской области родился Герой Советского Союза младший лейтенант Израиль Семёнович Якубовский. В ноябре 1943 года, проведя смелую контратаку, он не позволил превосходящим силам противника сбросить участников Керченско-Эльтигенского десанта в море и сумел удержать плацдарм до подхода основных сил.
В 1932 году Израиль пошёл во Вторую трудовую школу, которая после Октябрьской революции открылась в здании женской гимназии Самойловской. Во время Великой Отечественной войны, отступавшие немецкие войска сожгли здание школы, и только 1 сентября 1957 года на этом месте открыли новую школу № 17, которая существует и по сей день и в которой имел честь учиться и автор этих строк.
В 1938 году Израиль вступил в ряды ВЛКСМ. Закончив в 1940 году школу, он, будучи родом из семьи рабочего, пошёл трудиться слесарем на машиностроительный завод, где и работал до самого начала войны.
После 22 июня 1941 года в Черкассах началась эвакуация предприятий. Израиля с матерью, Гертой Израилевной, вместе с заводом эвакуировали в Среднюю Азию, в Узбекистан.
Здесь в сентябре 1942 года в Самарканде Якубовского призвали в армию. Как человека со средним образованием его направили на обучение в Ташкентское пулемётное училище, которое он закончил в мае 1943 года. В звании младшего лейтенанта Израиля распределили в находившийся в районе "Курской дуги" 180-й запасной стрелковый полк, где 12 июня назначили командиром взвода.
16 сентября 1943 года Израиль после ранения и лечения в госпитале, прибыл в расположение 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта, командовал которой уроженец Киевской губернии генерал-лейтенант Кондрат Семёнович Мельник. Здесь ему под начало отдали взвод противотанковых ружей.
2 октября 2019, 15:08Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда2 октября 1942 года для 1-го батальона 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии выдалось тяжелым. В ротах оставалось по несколько человек. Вражеские миномёты сыпали минами не переставая, бомбовозы практически висели над передним краем. Закончился очередной налет, и на батальон поползли семь вражеских самоходок
Это было время тяжелейших боёв за освобождение Северного Кавказа и Кубанского края. Уже 6 октября приказом №076/Б Израиля Семёновича Якубовского за бои на Таманском полуострове наградили Медалью "За Отвагу".
31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция.
Её проводили с целью создания на Керченском полуострове исходного плацдарма, для последующего освобождения Крыма. 56-я армия десантировалась совместно с войсками 4-го Украинского фронта.
По замыслу операции на направлении главного удара, в районе северо-восточнее и восточнее Керчи, должны были высадиться три стрелковые дивизий 56-й армии. Одна стрелковая дивизия 18-й армии переправлялась на берег Керченского полуострова в районе Эльтигена, южнее Керчи. Здесь наносился вспомогательный удар. Захватив плацдармы, войска, ударами по сходящимся направлениям должны были овладеть восточной частью Керченского полуострова с портами Керчь и Камыш-Бурун. С образовавшегося плацдарма в дальнейшем планировалось освободить остальную часть Керченского полуострова, а затем и весь Крым.
В соответствии с замыслом командование Северо-Кавказского фронта создало группировки для действий на главном и вспомогательном направлениях, в состав которых помимо десантных войск вошли: силы высадки – 16 отрядов катеров и вспомогательных судов, 2 отряда артиллерийской поддержки и 2 отряда прикрытия – всего 119 катеров различных типов и 159 вспомогательных судов и других транспортных средств; силы артиллерийской и авиационной поддержки – 667 орудий, 90 установок реактивного огня, 1001 самолёт, из них 612 от 4-й воздушной армии и 389 – авиации флота.
Вечером 31 октября началась посадка десанта на корабли и суда, но из-за сильного шторма десант 56-й армии не смог вовремя высадиться. Десант же 18-й армии, несмотря на тяжёлые условия, на рассвете 1 ноября десантировался в районе Эльтигена, и тут же попал под мощнейший удар вражеских войск.
Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил основные свои силы против сил десанта 18-й армии, в ночь со 2-го на 3 ноября Азовская флотилия успешно высадила северо-восточнее Керчи десант 56-й армии. Высадку передового отряда 2-й десантной группы поддерживали около 200 орудий и армейский полк реактивной артиллерии.
Штурмовая группа 6-го гвардейского стрелкового полка высадилась в передовых рядах десанта в районе селений Галтей и Жуковка Керченского района Крымской АССР. Она состояла из двух взводов автоматчиков и взвода противотанковых ружей младшего лейтенанта Израиля Якубовского. Бронебойщики получили задачу: уничтожать огневые точки противника.
Несмотря на сильный огонь вражеской артиллерии и миномётов, высадка состоялась. Автоматчики, поддержанные взводом Якубовского, прыгнули в море у берега, где вода доходила местами по грудь, и стали выбираться на сушу. Бронебойщики сначала, прикрывая автоматчиков, били с палуб доставивших их судов и катеров. Три мешавшие высадке огневые точки противника они уничтожили огнём своих противотанковых ружей, затем тоже спрыгнули в воду.
Батальон высадился без потерь.
6 ноября 2020, 01:00«К годовщине революции». 5 мифов об освобождении КиеваНикто другой, кроме Красной армии, Киев бы не освободил. Поэтому ее победа 6 ноября 1943 года, имевшая, как выражались классики, «огромное военно-политическое значение», до сих пор мучает тех, за кем никаких побед не наблюдается. Постоянно повторяя один и тот же набор мифов, они пытаются приуменьшить масштаб события. Но мифы эти легко рассыпаются
Днём 3 ноября враг, собрав все силы, мощным артиллерийско-миномётным огнём остановил продвижение стрелков к высоте 175,0 на её склоне на линии передовых траншей. Бойцы залегли, подразделения заняли оборону.
Немцы, чтобы сбросить десант в море, перегруппировали свои силы и пошли в контратаку. Ведя наступление с вершины высоты 175,0 силами, значительно численно превосходившими десантников, немцы считали свою победу скорой и неизбежной.
Несмотря на усталость, советским бойцам удалось отбить первые три атаки противника, но враг не ослаблял натиска, снова и снова атаковал наши порядки. Четвёртую атаку бойцы, измученные и обессиленные переправой и не затихающим ни на минуту уже более суток боем, отразить не смогли, и, дрогнув, начали отходить к подножию высоты, оставляя с таким трудом отбитые у противника траншеи.
Видя отступающих десантников, немцы пошли в полный рост, вниз к оставленным нашими бойцами траншеям.
Израиль, видя всю тяжесть положения и понимая, что таким образом они потеряют плацдарм и окажутся в море, поднялся в полный рост и с криком: "Вперёд, за Родину, за Сталина" с противотанковым ружьём в одной руке и пистолетом в другой двинулся навстречу врагу. Тот наступал вниз на наши позиции, уже оставленные бойцами.
8 ноября 2019, 15:14«Победы без славы не бывает»: сталинский аналог Георгиевского крестаВысший полководческий и высший солдатский ордена были учреждены в один день, 8 ноября 1943 года. В этом есть своеобразный символизм, ведь дело у всех было общее, а, по выражению Сталина, «победы без славы не бывает»
Вслед за командиром поднялись в атаку и его ПТРщики, а следом за ними перешли в наступление и автоматчики.
Враг, ошеломлённый дерзостью шедшего впереди контратаковавших бойцов красного командира, сначала остановился как бы в недоумении, а затем дрогнул и побежал, оставляя на поле боя вооружения, а также убитых и раненых.
Отразив четвёртую атаку, десантникам удалось не только восстановить положение, но даже улучшить позиции батальона, нанеся при этом противнику значительный урон.
В этих боях Израиль Семёнович лично уничтожил из противотанкового ружья четыре пулемётные точки, подавил огонь противотанковой пушки и истребил более 15 вражеских солдат.
К 12 ноября войска 56-й армии очистили от немцев и румын северо-восточный выступ Керченского полуострова, и вышли к Булганаку и северо-восточным окраинам Керчи.
Дальше, однако, они продвинуться не смогли, перешли к обороне, удерживая плацдарм вплоть до начала Крымской операции, стартовавшей в апреле 1944 года.
10 апреля 2021, 01:00Освобождение Одессы. Как Малиновский построил «золотой мост» немецкому генералуХотя Одесса и расположена у самого Черного моря, на историю ее освобождения в апреле 1944 года значительно повлияла пресная вода. В одном из боев, развернувшихся вначале на удалении от города, был захвачен румынский офицер, сообщивший, что городу грозит экологическая катастрофа.
За бои во время Керченско-Эльтигенской десантной операции Израиля Якубовского 10 ноября 1943 года представили к званию Героя Советского Союза, но получить награду ему было не суждено.
10 апреля 1944 года он погиб в Белоруссии, куда перебросили его дивизию, в бою под деревней Смолица Быховского района Могилёвской области. Здесь же его и похоронили.
16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "За образцовое выполнение боевых задач командования и проявленные при этом мужество и героизм", гвардии младшего лейтенанта Якубовского удостоили Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Медали "Золотая Звезда" посмертно.
Израиля Семёновича навечно внесли в списки служащих 6-го гвардейского стрелкового полка, сейчас это 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия образования СССР. Бойцы бригады с гордостью хранят память о героях своей части, отстоявших свою Родину в Великой Отечественной войне.
Именем Израиля Семёновича Якубовского названы улицы в Узбекистане, в городе Самарканде и у него на родине в Черкассах. Там же, в Черкассах, в 2012 году на площади Славы установили стелу с именами героев-черкащан, где среди прочих есть и его имя. Но сегодня о нём на родине уже мало кто вспоминает, там теперь "в фаворе" немного другие герои.