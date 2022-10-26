Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу - 26.10.2022 Украина.ру
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Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу
Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу - 26.10.2022 Украина.ру
Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу
Президент России Владимир Путин 26 октября заявил, что располагает информацией о планах Киева использовать "грязную" ядерную бомбу на своей территории для провокаций против Москвы
2022-10-26T15:21
2022-10-26T15:21
украина
грязная бомба
владимир путин
новости
снг
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"Грязная" ядерная бомба представляет из себя неядерный заряд, начиненный радиоактивными элементами. После подрыва заражает радиацией большую территорию, площадь которой зависит от мощности использованной взрывчатки и силы и направления ветров в месте подрыва."Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - сказал глава государства на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Он также отметил, что украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а также "не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие"."Грязная" ядерная бомба представляет из себя неядерный заряд, начиненный радиоактивными элементами. После подрыва заражает радиацией большую территорию, площадь которой зависит от мощности использованной взрывчатки, а также силы и направления ветров в месте подрыва.
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украина, грязная бомба, владимир путин, новости, снг
Украина, грязная бомба, Владимир Путин, Новости, СНГ

Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу

15:21 26.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин 26 октября заявил, что располагает информацией о планах Киева использовать "грязную" ядерную бомбу на своей территории для провокаций против Москвы
"Грязная" ядерная бомба представляет из себя неядерный заряд, начиненный радиоактивными элементами. После подрыва заражает радиацией большую территорию, площадь которой зависит от мощности использованной взрывчатки и силы и направления ветров в месте подрыва.
"Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - сказал глава государства на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Он также отметил, что украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а также "не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие".
"Грязная" ядерная бомба представляет из себя неядерный заряд, начиненный радиоактивными элементами. После подрыва заражает радиацией большую территорию, площадь которой зависит от мощности использованной взрывчатки, а также силы и направления ветров в месте подрыва.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Украинагрязная бомбаВладимир ПутинНовостиСНГ
 
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