https://ukraina.ru/20221026/1040160830.html

Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом

Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом - 26.10.2022 Украина.ру

Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом

Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября

2022-10-26T15:09

2022-10-26T15:09

2022-10-26T15:16

владимир путин

новости

украина

оружие

иностранные наемники

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"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он.По словам главы российского государства, надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора."В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - подчеркнул Путин.Путин также отметил, что Украина стала инструментом американской внешней политики и полигоном для военно-биологических экспериментов, что показывает истинное отношение Вашингтона к киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20221025/1040106093.html

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владимир путин, новости, украина, оружие, иностранные наемники