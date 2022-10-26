https://ukraina.ru/20221026/1040160830.html
Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом
Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом - 26.10.2022 Украина.ру
Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом
Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября
2022-10-26T15:09
2022-10-26T15:09
2022-10-26T15:16
владимир путин
новости
украина
оружие
иностранные наемники
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"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он.По словам главы российского государства, надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора."В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - подчеркнул Путин.Путин также отметил, что Украина стала инструментом американской внешней политики и полигоном для военно-биологических экспериментов, что показывает истинное отношение Вашингтона к киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20221025/1040106093.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, украина, оружие, иностранные наемники
Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом
15:09 26.10.2022 (обновлено: 15:16 26.10.2022)
Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября
"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он.
По словам главы российского государства, надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора.
"В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - подчеркнул Путин.
Путин также отметил, что Украина стала инструментом американской внешней политики и полигоном для военно-биологических экспериментов, что показывает истинное отношение Вашингтона к киевскому режиму.