Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины - 26.10.2022 Украина.ру
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Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины
Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины - 26.10.2022 Украина.ру
Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 октября в своем Twitter раскритиковал сеть брендовой одежды Zara за решение продолжить работу в РФ под другим названием
2022-10-26T14:10
2022-10-26T14:10
новости
zara
россия
украина
михаил подоляк
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Zara принадлежит испанской компании Inditex. С 5 марта магазины этого бренда прекратили работу в России. Накануне СМИ сообщили, что испанские владельцы Zara перепродали свой российский бизнес ливанской группе Daher, при этом компании заключили соглашение, по которому Inditex сможет возобновить торговлю в РФ по франшизе. Также сообщалось, что в скором времени Zara откроет четыре своих магазина в России под названием "Новая мода".Такая двойственная позиция вызвала недовольство в Офисе Владимира Зеленского, где считают, что мировые бренды должны прекратить работу в РФ из-за спецоперации. "Zara и другие должны понести ответственность, и не только репутационную", - написал Подоляк. Два года назад Zara уже попадала под критику украинских националистов, которым не понравилось, что на сайте компании для местных покупателей онлайн-магазина был предусмотрен только русский или английский языки.
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Новости
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новости, zara, россия, украина, михаил подоляк
Новости, Zara, Россия, Украина, Михаил Подоляк

Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины

14:10 26.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Zara
Магазин Zara - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 октября в своем Twitter раскритиковал сеть брендовой одежды Zara за решение продолжить работу в РФ под другим названием
Zara принадлежит испанской компании Inditex. С 5 марта магазины этого бренда прекратили работу в России. Накануне СМИ сообщили, что испанские владельцы Zara перепродали свой российский бизнес ливанской группе Daher, при этом компании заключили соглашение, по которому Inditex сможет возобновить торговлю в РФ по франшизе.
Также сообщалось, что в скором времени Zara откроет четыре своих магазина в России под названием "Новая мода".
Такая двойственная позиция вызвала недовольство в Офисе Владимира Зеленского, где считают, что мировые бренды должны прекратить работу в РФ из-за спецоперации.
"Zara и другие должны понести ответственность, и не только репутационную", - написал Подоляк.
Два года назад Zara уже попадала под критику украинских националистов, которым не понравилось, что на сайте компании для местных покупателей онлайн-магазина был предусмотрен только русский или английский языки.
Морозы в России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
06:30
Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этапВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах. Это необходимо, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
 
НовостиZaraРоссияУкраинаМихаил Подоляк
 
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