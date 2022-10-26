Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 октября в своем Twitter раскритиковал сеть брендовой одежды Zara за решение продолжить работу в РФ под другим названием
Zara принадлежит испанской компании Inditex. С 5 марта магазины этого бренда прекратили работу в России. Накануне СМИ сообщили, что испанские владельцы Zara перепродали свой российский бизнес ливанской группе Daher, при этом компании заключили соглашение, по которому Inditex сможет возобновить торговлю в РФ по франшизе.
Также сообщалось, что в скором времени Zara откроет четыре своих магазина в России под названием "Новая мода".
Такая двойственная позиция вызвала недовольство в Офисе Владимира Зеленского, где считают, что мировые бренды должны прекратить работу в РФ из-за спецоперации.
"Zara и другие должны понести ответственность, и не только репутационную", - написал Подоляк.
Два года назад Zara уже попадала под критику украинских националистов, которым не понравилось, что на сайте компании для местных покупателей онлайн-магазина был предусмотрен только русский или английский языки.
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