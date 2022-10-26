https://ukraina.ru/20221026/1040156691.html

Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины

Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины - 26.10.2022 Украина.ру

Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 октября в своем Twitter раскритиковал сеть брендовой одежды Zara за решение продолжить работу в РФ под другим названием

2022-10-26T14:10

2022-10-26T14:10

2022-10-26T14:10

новости

zara

россия

украина

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101888/18/1018881843_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_a14ab4be9ace3d94cd1e491aaacbee35.jpg.webp

Zara принадлежит испанской компании Inditex. С 5 марта магазины этого бренда прекратили работу в России. Накануне СМИ сообщили, что испанские владельцы Zara перепродали свой российский бизнес ливанской группе Daher, при этом компании заключили соглашение, по которому Inditex сможет возобновить торговлю в РФ по франшизе. Также сообщалось, что в скором времени Zara откроет четыре своих магазина в России под названием "Новая мода".Такая двойственная позиция вызвала недовольство в Офисе Владимира Зеленского, где считают, что мировые бренды должны прекратить работу в РФ из-за спецоперации. "Zara и другие должны понести ответственность, и не только репутационную", - написал Подоляк. Два года назад Zara уже попадала под критику украинских националистов, которым не понравилось, что на сайте компании для местных покупателей онлайн-магазина был предусмотрен только русский или английский языки.

https://ukraina.ru/20221026/1040110295.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, zara, россия, украина, михаил подоляк