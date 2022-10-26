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В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро

В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро - 26.10.2022 Украина.ру

В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения СВО. Об этом он сказал 26 октября в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

2022-10-26T14:26

2022-10-26T14:26

2022-10-26T14:26

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Ашманов привел в пример создание Государственного комитета обороны, во время Великой Отечественной войны, аналогом которого, по его мнению, является нынешний координационный совет по всему, что касается специальной военной операции, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его мнению, Росинформбюро должно стать подобным аналогом Совинформбюро во время ВОВ.

https://ukraina.ru/20221020/1039890171.html

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новости, сми, информационная безопасность, информация, совет федерации