В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения СВО. Об этом он сказал 26 октября в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
У нас нет единого голоса государства. Все говорят вразнобой. Может быть, даже не очень противоречат друг другу, но разное. Так нельзя.
Ашманов привел в пример создание Государственного комитета обороны, во время Великой Отечественной войны, аналогом которого, по его мнению, является нынешний координационный совет по всему, что касается специальной военной операции, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его мнению, Росинформбюро должно стать подобным аналогом Совинформбюро во время ВОВ.
20 октября, 08:00Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИНа освобождённых от киевского режима территориях почти нет западных журналистов, а те, которые там находятся, не могут публиковать правдивые репортажи в основных западных СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк