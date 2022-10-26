В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро - 26.10.2022 Украина.ру
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В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро
В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро - 26.10.2022 Украина.ру
В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения СВО. Об этом он сказал 26 октября в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
2022-10-26T14:26
2022-10-26T14:26
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Ашманов привел в пример создание Государственного комитета обороны, во время Великой Отечественной войны, аналогом которого, по его мнению, является нынешний координационный совет по всему, что касается специальной военной операции, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его мнению, Росинформбюро должно стать подобным аналогом Совинформбюро во время ВОВ.
https://ukraina.ru/20221020/1039890171.html
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новости, сми, информационная безопасность, информация, совет федерации
Новости, СМИ, информационная безопасность, информация, Совет Федерации

В Совете по правам человека предложили создать Росинформбюро

14:26 26.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИгорь Ашманов
Игорь Ашманов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения СВО. Об этом он сказал 26 октября в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
У нас нет единого голоса государства. Все говорят вразнобой. Может быть, даже не очень противоречат друг другу, но разное. Так нельзя.
Ашманов привел в пример создание Государственного комитета обороны, во время Великой Отечественной войны, аналогом которого, по его мнению, является нынешний координационный совет по всему, что касается специальной военной операции, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его мнению, Росинформбюро должно стать подобным аналогом Совинформбюро во время ВОВ.
Алехандро Кирк - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:00
Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИНа освобождённых от киевского режима территориях почти нет западных журналистов, а те, которые там находятся, не могут публиковать правдивые репортажи в основных западных СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
 
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