https://ukraina.ru/20221026/1040151277.html

Малькевич рассказал, как Украина объявила охоту на журналистов на освобожденных территориях

Малькевич рассказал, как Украина объявила охоту на журналистов на освобожденных территориях - 26.10.2022 Украина.ру

Малькевич рассказал, как Украина объявила охоту на журналистов на освобожденных территориях

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Киев ненавидит журналистов, которые вещают о развитии освобожденных регионов

2022-10-26T12:19

2022-10-26T12:19

2022-10-26T12:19

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Эксперт рассказал о том, что и кто угрожает журналистам, работающим на освобожденных территориях. По его словам, ежедневно работники масс-медиа сталкиваются с огромным количеством всевозможных угроз.Малькевич также подчеркнул, что масштабный поток угроз поступает журналистам через социальные сети. Кроме того, в сеть попадают их, а также персональные данные их родных и близких, адреса, ссылки на аккаунты в социальных сетях.Это происходит потому что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают, считает эксперт. Журналистов ненавидят за то, что новые российские субъекты развиваются. За это тех, кто об этом рассказывает приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221019/1039877108.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, журналисты, освобождённые регионы украины, смерть, ненависть, киев