Малькевич рассказал, как Украина объявила охоту на журналистов на освобожденных территориях
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в районе международного аэропорта Донецка
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Киев ненавидит журналистов, которые вещают о развитии освобожденных регионов
Эксперт рассказал о том, что и кто угрожает журналистам, работающим на освобожденных территориях. По его словам, ежедневно работники масс-медиа сталкиваются с огромным количеством всевозможных угроз.
Это растяжки, причем растяжки как по земле, так и на расстоянии трех метров на деревьях. Это бомбы, которые подкладывают в машины или в подъезды домов. Кстати, бомбы еще и в урны подкладывают.
Малькевич также подчеркнул, что масштабный поток угроз поступает журналистам через социальные сети. Кроме того, в сеть попадают их, а также персональные данные их родных и близких, адреса, ссылки на аккаунты в социальных сетях.
Это происходит потому что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают, считает эксперт. Журналистов ненавидят за то, что новые российские субъекты развиваются. За это тех, кто об этом рассказывает приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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