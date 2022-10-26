https://ukraina.ru/20221026/1040150405.html

Отключение света, обстрелы Донбасса, расправа над диверсантами. Главное на Украине на 12:00 26 октября

Отключение света, обстрелы Донбасса, расправа над диверсантами. Главное на Украине на 12:00 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру

Отключение света, обстрелы Донбасса, расправа над диверсантами. Главное на Украине на 12:00 26 октября

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T12:00

2022-10-26T12:00

2022-10-26T12:04

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электроэнергия

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На Украине ограничат электроснабжение всех категорий потребителей. ВСУ в Донбассе потеряли больше ста бойцов за сутки. На освобожденных территориях могут ввести дополнительные меры безопасности для препятствования деятельности террористических и диверсионных группКомпания "Укрэнерго" в среду в своем телеграм-канале заявила о введении ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране."Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем (облэнерго) объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии в северном, центральном, юго-западном, западном, днепровском и южном регионах Украины", - говорится в материале компании.Отмечается, что ограничения потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети, избегания повторных аварий и обеспечения стабильного балансирования энергосистемы.В частности, компания ДТЭК "Киевские электросети" уже предоставила график отключений.По словам главы администрации Тернопольской области Владимира Труша, в регионе от электроснабжения аварийно отключили свыше 800 населенных пунктов. Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные отключения, график которых спрогнозировать невозможно."Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины начали применять аварийные отключения, выполняемые в течение 15 минут с момента получения распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" (государственная энергокомпания - ред.). Предупредить жителей общины о таких отключениях заранее невозможно, поскольку они не плановые, а аварийные", - написал Игорь Полищук в своем телеграм-канале.По словам мэра, под графиком аварийных отключений подразумевают линии электропередачи, подпадающие под немедленное отключение для снижения нагрузки на энергосистему в определенном участке.Полищук отметил, что такие меры позволяют избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей и недопущения возникновения системной аварии на сети.Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду и в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил в телеграм глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким."В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начаты в 8 часов утра", - написал Ким.При этом он отметил, что в графике могут быть изменения, оперативную информацию будет сообщать оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго". По информации оператора, список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Утром в среду воздушная тревога снова была объявлена в нескольких регионах страны, в том числе, в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях, а также в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о 89 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.На донецком направлении противник применял– AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм.На ясиноватском– РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.На горловском– РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего украинцы выпустили 367 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Буденовский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Докучаевск.Поступили сведения о гибели мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили14 гражданских лиц.Повреждено 35 домостроений, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.Представительство уточнило, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки из реактивной системы залпового огня "Град" (выпущено пять ракет).При этом украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в телеграм-канале ведомства.В свою очередь Народная милиция ЛНР отметила, что украинцы за сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата.Наказание для диверсантовВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что жители региона, которые знают о готовящихся терактах и не рассказывают об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину."Если доказано его знание о теракте, (готовящимся) его родственником, знакомым, близким и он эту информацию не доложил в соответствующие органы, то есть скрыл ее, зная, что готовится теракт против мирного населения, то в этом случае мы выдворяем этих людей за ленточку так называемую в Васильевке. Есть форма соответствующих документов". - сказал Балицкий.По его словам, такие люди относятся в категории соучастников преступления."А те, кто напрямую причастны, конечно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди будут подлежать суду", - подчеркнул он.Он также не исключил ввода в регионе дополнительных мер безопасности для препятствования деятельности террористических и диверсионных групп.По его словам, каждую неделю в области задерживают 1-2 группы украинских диверсантов.Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали 53-летнего жителя села Иванова Херсонской области, который передавал Вооруженным силам Украины места дислокации российской военной техники и хранил дома оружие и патроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в среду региональный главк МВД."Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведена проверка оперативной информации о причастности 53-летнего жителя с. Иваново к диверсионно-разведывательной деятельности. Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", - сообщили в ведомстве, добавив, что мужчина хранил у себя дома оружие и боеприпасы.У мужчины изъято два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра, 300 граммов пороха. Ранее в Новой Каховке задержали 17-летнего юношу, который снимал видео для корректировки ракетных ударов ВСУ по городу.

https://ukraina.ru/20221026/1040141440.html

https://ukraina.ru/20221025/1040126183.html

https://ukraina.ru/20221025/1040126183.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, обстрелы, лнр, всу, днр, диверсанты, запорожская область, электричество, электроэнергия