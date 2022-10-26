https://ukraina.ru/20221026/1040148150.html

"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ

"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру

"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ

Белорусские военные записали видео-ответ украинским военным. Он опубликован Минобороны Белоруссии 26 октября в Telegram-канале ведомства

2022-10-26T10:43

2022-10-26T10:43

2022-10-26T10:56

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Военные отметили то, что ВСУ в своем видео, назвали украинский и белорусский народы – братскими, и призвали их вспомнить общий подвиг времен Великой Отечественной войны.Также они подчеркнули, что, если бы и "украинские слуги народа" вспомнили о том же, противостояние можно было бы прекратить.Ранее ВСУ призвали белорусов "сделать правильный выбор" в контексте слухов о якобы готовящемся нападении белорусской армии на Киевскую область.

https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html

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новости, белоруссия, всу, обращение