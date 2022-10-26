"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру
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"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ
"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру
"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ
Белорусские военные записали видео-ответ украинским военным. Он опубликован Минобороны Белоруссии 26 октября в Telegram-канале ведомства
2022-10-26T10:43
2022-10-26T10:56
новости
белоруссия
всу
обращение
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Военные отметили то, что ВСУ в своем видео, назвали украинский и белорусский народы – братскими, и призвали их вспомнить общий подвиг времен Великой Отечественной войны.Также они подчеркнули, что, если бы и "украинские слуги народа" вспомнили о том же, противостояние можно было бы прекратить.Ранее ВСУ призвали белорусов "сделать правильный выбор" в контексте слухов о якобы готовящемся нападении белорусской армии на Киевскую область.
https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html
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новости, белоруссия, всу, обращение
Новости, Белоруссия, ВСУ, обращение

"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ

10:43 26.10.2022 (обновлено: 10:56 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Белорусские военные записали видео-ответ украинским военным. Он опубликован Минобороны Белоруссии 26 октября в Telegram-канале ведомства
Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления.
Военные отметили то, что ВСУ в своем видео, назвали украинский и белорусский народы – братскими, и призвали их вспомнить общий подвиг времен Великой Отечественной войны.
Также они подчеркнули, что, если бы и "украинские слуги народа" вспомнили о том же, противостояние можно было бы прекратить.
Ранее ВСУ призвали белорусов "сделать правильный выбор" в контексте слухов о якобы готовящемся нападении белорусской армии на Киевскую область.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны ПольшиВ случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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