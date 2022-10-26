"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ
10:43 26.10.2022 (обновлено: 10:56 26.10.2022)
Белорусские военные записали видео-ответ украинским военным. Он опубликован Минобороны Белоруссии 26 октября в Telegram-канале ведомства
Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления.
Военные отметили то, что ВСУ в своем видео, назвали украинский и белорусский народы – братскими, и призвали их вспомнить общий подвиг времен Великой Отечественной войны.
Также они подчеркнули, что, если бы и "украинские слуги народа" вспомнили о том же, противостояние можно было бы прекратить.
Ранее ВСУ призвали белорусов "сделать правильный выбор" в контексте слухов о якобы готовящемся нападении белорусской армии на Киевскую область.
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