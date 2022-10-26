https://ukraina.ru/20221026/1040127796.html

День в истории. 26 октября: в буковинском лесу молдаване наказали поляков за вероломство

День в истории. 26 октября: в буковинском лесу молдаване наказали поляков за вероломство - 26.10.2022 Украина.ру

День в истории. 26 октября: в буковинском лесу молдаване наказали поляков за вероломство

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T01:00

2022-10-26T01:00

2022-10-26T01:00

история

история

средние века

молдавия

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галичина

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В этот день в 1497 году войска господаря Молдавии Штефана Великого при поддержке турок и татар разбили армию польского короля Яна Ольбрахта, который перед этим предал своего молдавского союзника.Отношения господаря Молдавии Штефана III, также званого Штефаном Великим, складывались весьма непросто.Взойдя на трон в 1457-м после победы над Петром III Ароном, новый господарь уже в следующем году двинулся в поход на Польшу, пытаясь отобрать у неё Покутье (ныне южная часть Ивано-Франковской области). Формальным поводом для кампании стало то, что Пётр Арон находился в Польше, но на самом деле в Молдавии никогда не забывали, что в 1430-1431 годах господарю Петру Рарешу удалось захватить земли Покутья.Однако молдавское войско столкнулось с мощным сопротивлением поляков во главе с королём Казимиром Ягеллончиком. Перед угрозой полного уничтожения своих сил, Стефан III подписал с польским королём договор, которым передал Польше крепость в Хотине, и признал Казимира Ягеллоничка своим сувереном. Таким образом, была подтверждена зависимость Молдавии от Польши, которую установил ещё господарь Пётр I Мушатович, присягнувший в 1387 году на верность королю Владиславу II Ягелло и королеве Ядвиге.Примечательно, что в ходе принесения Штефаном III ленной присяги в Коломые король Польши публично унизил своего нового вассала: "случайно" обрушились стены королевского шатра, и два войска, польское и молдавское, увидели Штефана III, стоящего на коленях перед Казимиром Ягеллончиком.При этом Молдавия оставалась данником Османской империи, выполняя условия договора, подписанного предшественником Штефана III.В то же самое время, господарь Молдовы регулярно воевал с правителями соседней Валахии, которые занимали протурецкие позиции, и привлекал для этого помощь не только Польши, но и Венгрии. Однако формально Штефан Великий продолжал признавать себя вассалом польского короля, что подтверждал присягами в 1462-м и 1485 годах, и даже получил обратно Хотин.Но господарь Молдавии упорно пытался захватить Покутье.Правда, после неудачного похода зимой 1489-го Штефан Великий решил использовать, как сказали бы ныне, прокси-войска. На территории принадлежащей Молдавии Северной Буковины (ныне Черновицкая область) из различных авантюристов было создано и вооружено войско под началом некого Мухи, которое двинулось на север. Официально господарь был не причастен к вторжению – мол, это крестьяне-добровольцы сами взялись бороться за волю своих братьев-русинов, изнывающих под польским игом.Первым делом "повстанцы" заняли пограничную крепость Снятын. Регулярных польских войск в Покутье не было, основная армия вместе с королем ушла в Венгрию, поэтому край оказался беззащитным. К тому же к Мухе охотно присоединялся местный люмпен, лакомый на грабежи. Даже шляхтичи Березовские пополнили ряды ополченцев, которые вскоре захватили Коломыю и Галич.Польский король жаловался молдавскому послу, что захватчики убили много купцов, сожгли и разорили города, взяли богатую добычу, похитили лошадей и скот. Но посол делал большие глаза и говорил, что "нас там нет".После взятия Галича войско Мухи направилось дальше на север.Тем временем король Польши приказал созвать всеобщее ополчение шляхты Русского воеводства, командование которым поручил галицкому старосте Николаю Ходецкому. Тот собрал войска под Бибркой и в сентябре 1490 пошел на "повстанцев".Сошлись они у Рогатина, войско Мухи было разбито наголову, потеряв 1600 человек, многие из которых во время отступления утонули в Днестре. Правда, сам Муха выжил, ещё и успев перед битвой отправить часть награбленного в Молдавию.Примечательно, что в следующем году "повстанцы" с территории Буковины опять вторглись на Покутье – на этот раз под началом некоего Андрея Борула (хотя многие современные историки считали, что это был тот же Муха). На этот раз поляки разбили их под Галичем, при этом схватив и казнив вожака.В конце 1990-х черновицкий историк Алексей Балух высказал предположение, что главной целью прокси-войн Штефана III на Покутье был не столько захват территории, сколько попытка поправить финансовое положение Молдавии. Мол, для маленького княжества дань турецкому султану была тяжёлым бременем, поэтому господарь и решил закрыть дыру в бюджете за счет награбленного в Польше.Но Османская империя была не против того, чтобы поживиться за счёт Польши напрямую, без "посредничества" Молдавии.Ещё в 1484 году турки захватили молдавские крепости Килия на Дунае (ныне Одесская область) и Четатя-Албэ на Днестре (ныне Белгород-Днестровский в Одесской области). Поляки называли их "воротами и ключом ко всей земле польской, русской и татарской" со стороны Чёрного моря.Таким образом, Порта взяла под контроль всю восточную торговлю Польши, которая шла через Львов и далее вниз по Днестру. Собственно, именно это событие считается причиной польско-турецкой войны 1485-1503 годов.Правда, поначалу эта война шла ни шатко, ни валко.В 1494 году новый король Польши Ян Ольбрахт подписал с турецким султаном Баязидом II очередное перемирие – на этот раз на три года. При этом король заключил союз со Штефаном III и сразу же начал подготовку к походу против турок, главной целью которого было означено отвоевание Килии и Белгорода-Днестровского.Однако, когда в начале августа 1497 года 40-тысячное польское войско, усиленное 400 крестоносцами под командованием Великого магистра Иоганна фон Тифена, перешло Днестр в районе Хотина и оказалось на территории Молдавии, концепция изменилась.Ян Ольбрахт двинулся не на турок, а на своего молдавского союзника и вассала.Собственно, именно нарушение вассальной присяги и набеги на Покутье были формальной причиной того, что уже 24 сентября 1497 года польские войска осадили столицу Штефана Великого, город Сучаву (ныне Румыния). Сам господарь виновным себя не считал, более того, подозревал польского союзника в желании посадить та трон в Молдавии своего младшего брата – Сигизмунда.Осада Сучавы оказалась для поляков крайне неудачной, несмотря на наличие 200 пушек, в том числе двух мощных стенобитных монтир. Отчаявшись взять хорошо укреплённый город, Ян Ольбрахт 18 октября договорился со Штефаном III, что его воинам будет позволено беспрепятственно вернуться в Польшу. Вместо разорённой ими ранее дороги через Хотин, поляки пошли назад обходным путём через Снятын, хотя, по свидетельству историков, молдавский господарь давал польскому королю "дружеский совет" этого не делать.Сложно сказать, действительно ли поляки рассчитывали ограбить ещё и северную часть Буковины, в чём их подозревал Штефан III, однако господарь решил, что он также "хозяин своего слова".Молдавские войска при поддержке турецких и татарских подразделений устроили эшелонированную засаду в Козминском лесе (ныне село Валя Кузьмина южнее Черновцов), и 26 октября 1497 года атаковали поляков. Не ожидая этого, польские силы в первые часы понесли огромные потери. Этому способствовало и то, что в лесистой местности поляки и крестоносцы не могли использовать свою главную силу – тяжёлую кавалерию.В польской "Хронике Стрыйковского" так описана битва у Козминского леса:"Когда возы королевские и другие грузы военного снаряжения в нижнюю часть леса спустились, тогда волохи и крестьянство, вырвавшись предательски со всех сторон, из трущоб лесных на лагерь королевский ударили. Наших секут, колют, убивают. "Убей, убей!" – кричат, телеги разбивают, разметают, добычу берут. Более того, деревья крупные специально подрезали, и дороги ими заваливают, чтобы последние отряды как можно дольше задержать, а передние чтобы подальше отошли и на спасение своим вернуться не смогли…"Часть войск попытались укрыться в королевском лагере."Но и там, окруженные, уже усомнившись в обороне и здоровье, только трясясь, ожидая помощи только с неба, одни в Ченстохову, другие Святому Кресту и Святому Иакову обеты давали. Но всё больше их волохи отовсюду били, хотя король свое придворное избранное рыцарство им на помощь послал, которое, быстро выехав из леса, труб и бубном звуком и красотой оружия внимание неприятеля на себя обратило. Вступили снова в битву, и между тем, те, которые были осаждены в лагере, бросив телеги, оружие, и другой ненужный груз, где кто мог бежали через лес" – продолжил Стрыйковский.Хотя большей части польского войска удалось отступить сначала в Черновцы, а потом и на Покутье, и даже вывезти с собой почти все пушки, в Козминском лесу погибло около 5 тысяч кадровых военных и более 6 тысяч обозников. В Польше даже возникла присказка Za króla Olbrachta wyginęła szlachta ("При короле Ольбрахте погибла вся шляхта").Продвигаясь с боями на север, польское войско во главе с Яном Ольбрахтом 30 октября 1497 года перешло Прут, и король через Снятын и Галич отправился во Львов, куда прибыл 13 ноября. Штефан Великий, который личного участия в битве у Козминского леса не принимал, к тому времени уже распустил своё войско.Привычная для польских королей попытка "кинуть" союзника дорого обошлась Польше.В 1498 году турецко-татарское войско во главе с Бали-беем Малкоч-оглу опустошило Подолье и Галичину. Отряды Штефана Великого также совершили несколько нападений на территорию Польши, дойдя до Перемышля, и опять заняли Покутье. Турки, татары и молдаване захватили в рабство около 100 тысяч человек.Лишь в 1499-м, при посредничестве Венгрии, между Штефаном Великим и Яном Ольбрахтом был заключен мир.Молдавия как равноправная сторона присоединялась к польско-венгерскому союзу против турок, ни о какой вассальной зависимости княжества от Польши речь больше не шла. Польский король гарантировал Штефану III и его преемникам неограниченное владение Молдавской землей, обязывался не привечать противников господаря в своих владениях и предоставить ему самому убежище в случае изгнания турками, а все споры между жителями обеих стран должны были разрешаться пограничными старостами.Одновременно Штефан Великий добился от Польши уступки пограничных сёл Путила, Ростоки, Вижница, Испас, Милиево, Вылавче, Карапчев, Замостье, Вашковцы и Волока (все сейчас находятся в Черновицкой области). Они были расположены на правом берегу реки Черемош, которая отныне стала границей между Польшей и Молдавией.Молдавский летописец Григорий Уреке в своей книге "Наставление сильным" видел в поражении Яна Ольбрахта в Козминском лесу кару Божью за несправедливость в отношении Штефана Великого:"Бог справедлив, осуждает несправедливость и возвышает справедливость, особенно строго карает нарушителей клятвы. Потому что Ольбрахт не неверным, а христианам хотел учинить войну, не помогал тому, который покоя не имел от турок, а хотел ослабить того, который боролся с врагами христиан, а ведь именно ему должны все помогать".Участие турок и татар в битве у Козминского леса на стороне молдавского господаря летописец предпочёл не заметить.Точно так же ныне в Киеве не замечают, что их "верные союзники" в Варшаве, во-первых, преследуют только свои цели. А во-вторых, как это многократно бывало в польской истории, ради этих целей готовы отказаться от любых ранее взятых обязательств и подписанных договоров.И даже тот факт, что такие действия могут больше навредить самой Польше, чем преданным ею союзникам, как это случилось 525 лет назад с Молдавией, гоноровых польских панов вряд ли остановит.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, средние века, молдавия, польша, xv век, буковина, галичина