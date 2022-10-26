https://ukraina.ru/20221026/1040108485.html
Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить
Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить
США нацелились ликвидировать ЕС, выжав из него все финансовые соки, а уже после этого сожрать Россию. Рассматривают в Вашингтоне и альтернативный источник питания – Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T08:00
2022-10-26T08:00
2022-10-26T08:00
новости
богдан безпалько
сша
китай
россия
вашингтон
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Центр политической и финансовой жизни перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай очевидно будет доминировать, а как следствие Пекин будет претендовать и на мировую гегемонию, считает Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, сша, китай, россия, вашингтон
Новости, Богдан Безпалько, США, Китай, Россия, Вашингтон
Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить
США нацелились ликвидировать ЕС, выжав из него все финансовые соки, а уже после этого сожрать Россию. Рассматривают в Вашингтоне и альтернативный источник питания – Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"Для США, конечно, Китай является более опасным противником, потому что ВВП Китая уже превысил американский. А у Китая очень большая армия, которую постоянно модернизируют. Китай купил большое количество долговых обязательств американских, по-моему, на 1,5 триллиона долларов. Но у Китая много и слабых мест. В любом случае Китай, конечно, сейчас это конкурент [для США] гораздо более опасный, чем Россия", - считает эксперт.
Центр политической и финансовой жизни перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай очевидно будет доминировать, а как следствие Пекин будет претендовать и на мировую гегемонию, считает Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь: