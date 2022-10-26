https://ukraina.ru/20221026/1040108485.html

Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить

Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить - 26.10.2022 Украина.ру

Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить

США нацелились ликвидировать ЕС, выжав из него все финансовые соки, а уже после этого сожрать Россию. Рассматривают в Вашингтоне и альтернативный источник питания – Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T08:00

2022-10-26T08:00

2022-10-26T08:00

новости

богдан безпалько

сша

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вашингтон

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Центр политической и финансовой жизни перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай очевидно будет доминировать, а как следствие Пекин будет претендовать и на мировую гегемонию, считает Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, сша, китай, россия, вашингтон