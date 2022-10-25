Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео - 25.10.2022 Украина.ру
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Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео - 25.10.2022 Украина.ру
Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру, 25.10.2022
2022-10-25T16:59
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Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру назвал способы предотвращения провокации Украины с "грязной бомбой", а также рассказал, чем обернулся на Украине раскол в православной церкви: 01:03 - Где и как Киев может применить "грязную бомбу"?07:15 – Каким может быть наш ответ?13:30 – Должна ли Украина существовать как государство?19:10 – Зачем нам украинские территории? О причинах раскола в украинской православной церкви.24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для создания такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению большей части местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
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Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео

16:59 25.10.2022
 
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Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру назвал способы предотвращения провокации Украины с "грязной бомбой", а также рассказал, чем обернулся на Украине раскол в православной церкви:
01:03 - Где и как Киев может применить "грязную бомбу"?
07:15 – Каким может быть наш ответ?
13:30 – Должна ли Украина существовать как государство?
19:10 – Зачем нам украинские территории? О причинах раскола в украинской православной церкви.
24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для создания такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению большей части местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
 
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Заголовок открываемого материала
17:00Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада
16:59Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
16:55Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
16:54Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"
16:52Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
16:47Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной
16:35Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
16:23Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине
16:21Александр Шатилов: кто он
16:20Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом
16:12"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах
16:09Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории
16:00Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября
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15:40Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
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