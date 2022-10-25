https://ukraina.ru/20221025/1040133170.html

Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео

Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео - 25.10.2022 Украина.ру

Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео

Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T16:59

2022-10-25T16:59

2022-10-25T16:59

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Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру назвал способы предотвращения провокации Украины с "грязной бомбой", а также рассказал, чем обернулся на Украине раскол в православной церкви: 01:03 - Где и как Киев может применить "грязную бомбу"?07:15 – Каким может быть наш ответ?13:30 – Должна ли Украина существовать как государство?19:10 – Зачем нам украинские территории? О причинах раскола в украинской православной церкви.24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для создания такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению большей части местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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