Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"

"Украина может такую бомбу сделать, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри", - сказал собеседник издания.