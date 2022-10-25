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Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"
Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу" - 25.10.2022 Украина.ру
Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"
У Украины есть облученное ядерное топливо с огромным количеством радиоактивных элементов, из которого можно создать "грязную бомбу". Так что опасения насчет того, что Киев организует провокацию с применением такого типа вооружения – вполне реальны, считает физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-25T16:54
2022-10-25T16:54
2022-10-25T16:54
новости
физик
украина
бомба
ядерная война
провокация
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Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, физик, украина, бомба, ядерная война, провокация
Новости, физик, Украина, бомба, ядерная война, провокация
Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"
У Украины есть облученное ядерное топливо с огромным количеством радиоактивных элементов, из которого можно создать "грязную бомбу". Так что опасения насчет того, что Киев организует провокацию с применением такого типа вооружения – вполне реальны, считает физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
"Украина может такую бомбу сделать, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри", - сказал собеседник издания.
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать