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Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной
Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной - 25.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной
В СМИ активно обсуждается тема украинской провокации с использованием "грязной бомбы". Чем она отличается от ядерной, и какова степень потенциального вреда от ее применения, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
новости
физик
ядерная война
бомба
украина
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Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Он пояснил, что при взрыве "грязной бомбы" происходит заражение местности, которое представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных и людей.Еще одно отличие ядерной и "грязной" бомбы кроется в периоде полураспада. Так, после ядерного взрыва в Херосиме и Нагасаки прошло всего 5 лет, после чего на пораженную местность смогли заселиться люди."В случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, но мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем. Радиоактивные источники внутри организма человека приносят вред гораздо больше, тем более если речь идет об упомянутом выше легкоусвояемом углероде. Мы его усвоим, а он будет у нас внутри фонить, вызывая необратимые последствия", - объяснил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, физик, ядерная война, бомба, украина
Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной
В СМИ активно обсуждается тема украинской провокации с использованием "грязной бомбы". Чем она отличается от ядерной, и какова степень потенциального вреда от ее применения, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
"Между "грязной" и ядерной бомбой есть принципиальные отличия. В термоядерном оружии используется так называемое делящееся вещество. Это химические элементы, у которых ядра атомов участвуют с одной реакцией деления: плутоний-239 и уран-235, очищенные от всяких примесей, оружейного качества. Для того чтобы получить оружейную чистоту плутония или урана для создания ядерной бомбы необходим очень высокий уровень развития технологий. Не случайно на планете 8 ядерных держав: Россия, США, Англия, Франция, Китай и Пакистан, Израиль, КНДР", - сказал специалист.
Он пояснил, что при взрыве "грязной бомбы" происходит заражение местности, которое представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных и людей.
Еще одно отличие ядерной и "грязной" бомбы кроется в периоде полураспада. Так, после ядерного взрыва в Херосиме и Нагасаки прошло всего 5 лет, после чего на пораженную местность смогли заселиться люди.
"В случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, но мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем. Радиоактивные источники внутри организма человека приносят вред гораздо больше, тем более если речь идет об упомянутом выше легкоусвояемом углероде. Мы его усвоим, а он будет у нас внутри фонить, вызывая необратимые последствия", - объяснил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: