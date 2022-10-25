https://ukraina.ru/20221025/1040130151.html
Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом
Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом - 25.10.2022 Украина.ру
Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом
Украинские власти 25 октября объявили в Черниговской области воздушную тревогу, из-за чего находившийся там с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был в течение часа пребывать в бомбоубежище. Соответствующие фото распространили местные СМИ
2022-10-25T16:20
2022-10-25T16:20
2022-10-25T16:20
новости
черниговская область
штайнмайер
тревога
бомбоубежища
украина
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Штайнмайер прибыл на Украину утром этого же дня. Когда он находился под Черниговом, украинские власти запустили сирену воздушной тревоги в нескольких областях, включая Черниговскую.Штайнмайер был вынужден спустится в бомбоубежище, где его встретили местные жители. Он провел там час, после чего воздушной тревоге дали отбой. При этом ни российское Министерство обороны, ни украинские власти в этот день не сообщали о каки-либо прилетах по украинской территории. Комментаторы в соцсетях полагают, что тревога была липовой, ее специально включили в момент приезда Штайнмайера, чтобы создать нужную картинку к требованиям киевского режима к Германии о поставках ПВО.
https://ukraina.ru/20221025/1040118236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черниговская область, штайнмайер, тревога, бомбоубежища, украина
Новости, Черниговская область, Штайнмайер, тревога, бомбоубежища, Украина
Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом
Украинские власти 25 октября объявили в Черниговской области воздушную тревогу, из-за чего находившийся там с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был в течение часа пребывать в бомбоубежище. Соответствующие фото распространили местные СМИ
Штайнмайер прибыл на Украину утром этого же дня. Когда он находился под Черниговом, украинские власти запустили сирену воздушной тревоги в нескольких областях, включая Черниговскую.
Штайнмайер был вынужден спустится в бомбоубежище, где его встретили местные жители. Он провел там час, после чего воздушной тревоге дали отбой.
При этом ни российское Министерство обороны, ни украинские власти в этот день не сообщали о каки-либо прилетах по украинской территории.
Комментаторы в соцсетях полагают, что тревога была липовой, ее специально включили в момент приезда Штайнмайера, чтобы создать нужную картинку к требованиям киевского режима к Германии о поставках ПВО.