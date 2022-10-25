https://ukraina.ru/20221025/1040130151.html

Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом

Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом - 25.10.2022 Украина.ру

Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом

Украинские власти 25 октября объявили в Черниговской области воздушную тревогу, из-за чего находившийся там с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был в течение часа пребывать в бомбоубежище. Соответствующие фото распространили местные СМИ

2022-10-25T16:20

2022-10-25T16:20

2022-10-25T16:20

новости

черниговская область

штайнмайер

тревога

бомбоубежища

украина

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Штайнмайер прибыл на Украину утром этого же дня. Когда он находился под Черниговом, украинские власти запустили сирену воздушной тревоги в нескольких областях, включая Черниговскую.Штайнмайер был вынужден спустится в бомбоубежище, где его встретили местные жители. Он провел там час, после чего воздушной тревоге дали отбой. При этом ни российское Министерство обороны, ни украинские власти в этот день не сообщали о каки-либо прилетах по украинской территории. Комментаторы в соцсетях полагают, что тревога была липовой, ее специально включили в момент приезда Штайнмайера, чтобы создать нужную картинку к требованиям киевского режима к Германии о поставках ПВО.

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новости, черниговская область, штайнмайер, тревога, бомбоубежища, украина