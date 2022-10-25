https://ukraina.ru/20221025/1040128932.html
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
Терроризируя российских журналистов на освобожденных территориях, киевские власти мстят за то, что у ВС РФ успехи на фронте, а СМИ освещают эти успехи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич
2022-10-25T16:35
2022-10-25T16:35
2022-10-25T16:35
новости
журналисты
александр малькевич
ненависть
киев
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Во вторник 25 октября было приведено в действие взрывное устройство у здания медиакомпании в Мелитополе. Пять человек пострадали, сильно повреждено само здание. Ранее ВСУ ударили ракетой по переправе через Днепр в Херсоне, пострадали также журналисты местного СМИ.По мнению Малькевича, гражданские журналисты, в отличии от военкоров, почти никак не защищены, не получают компенсаций, не имеют средств защиты.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040101120.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналисты, александр малькевич, ненависть, киев
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
Терроризируя российских журналистов на освобожденных территориях, киевские власти мстят за то, что у ВС РФ успехи на фронте, а СМИ освещают эти успехи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич