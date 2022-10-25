Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040128932.html
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру
Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
Терроризируя российских журналистов на освобожденных территориях, киевские власти мстят за то, что у ВС РФ успехи на фронте, а СМИ освещают эти успехи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич
2022-10-25T16:35
2022-10-25T16:35
новости
журналисты
александр малькевич
ненависть
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/55/1028385539_0:159:3058:1879_1920x0_80_0_0_9df6abd58a46a59abd08c363ce11d877.jpg
Во вторник 25 октября было приведено в действие взрывное устройство у здания медиакомпании в Мелитополе. Пять человек пострадали, сильно повреждено само здание. Ранее ВСУ ударили ракетой по переправе через Днепр в Херсоне, пострадали также журналисты местного СМИ.По мнению Малькевича, гражданские журналисты, в отличии от военкоров, почти никак не защищены, не получают компенсаций, не имеют средств защиты.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040101120.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/55/1028385539_170:0:2887:2038_1920x0_80_0_0_1e6f4e8fcffdfe455c114d8b198bee3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, журналисты, александр малькевич, ненависть, киев
Новости, журналисты, Александр Малькевич, ненависть, Киев

Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов

16:35 25.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк Александр Малькевич
 Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Терроризируя российских журналистов на освобожденных территориях, киевские власти мстят за то, что у ВС РФ успехи на фронте, а СМИ освещают эти успехи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич
Во вторник 25 октября было приведено в действие взрывное устройство у здания медиакомпании в Мелитополе. Пять человек пострадали, сильно повреждено само здание. Ранее ВСУ ударили ракетой по переправе через Днепр в Херсоне, пострадали также журналисты местного СМИ.
Укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают. То есть развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле.
По мнению Малькевича, гражданские журналисты, в отличии от военкоров, почти никак не защищены, не получают компенсаций, не имеют средств защиты.
Полный текст интервью читайте здесь.
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:41
В Мелитополе произошел взрыв у офиса телекомпанииВ Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил член общественной палаты России Александр Малькевич
 
НовостижурналистыАлександр МалькевичненавистьКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада
16:59Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
16:55Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
16:54Марцинкевич ответил, может ли Украина создать "грязную бомбу"
16:52Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
16:47Эксперт объяснил, чем "грязная бомба" отличается от ядерной
16:35Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов
16:23Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине
16:21Александр Шатилов: кто он
16:20Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под Черниговом
16:12"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах
16:09Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории
16:00Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября
16:00"Пьют горилку и танцуют гопак". Как на Дальнем Востоке в зародыше подавили украинский национализм
15:59В Одессе переименуют 96 улиц
15:52Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней
15:50Штайнмайер и ирисы (крысы). Зачем президенту Германии украинские железнодорожники в купе подложили цветы
15:40Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
15:34Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину
14:36В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
Лента новостейМолния