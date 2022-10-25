https://ukraina.ru/20221025/1040128932.html

Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов

Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру

Малькевич рассказал, за что киевские власти на самом деле ненавидят русских журналистов

Терроризируя российских журналистов на освобожденных территориях, киевские власти мстят за то, что у ВС РФ успехи на фронте, а СМИ освещают эти успехи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич

2022-10-25T16:35

2022-10-25T16:35

2022-10-25T16:35

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Во вторник 25 октября было приведено в действие взрывное устройство у здания медиакомпании в Мелитополе. Пять человек пострадали, сильно повреждено само здание. Ранее ВСУ ударили ракетой по переправе через Днепр в Херсоне, пострадали также журналисты местного СМИ.По мнению Малькевича, гражданские журналисты, в отличии от военкоров, почти никак не защищены, не получают компенсаций, не имеют средств защиты.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040101120.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, журналисты, александр малькевич, ненависть, киев