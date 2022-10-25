"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах - 25.10.2022 Украина.ру
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"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах
"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах - 25.10.2022 Украина.ру
"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах
Десятки журналистов, работающие на освобожденных территориях, и журналисты из Харьковской области все время находятся в опасности, объяснил в интервью Украина.ру член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич
2022-10-25T16:12
2022-10-25T16:12
новости
журналисты
александр малькевич
угрозы
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Среди угроз Малькевич назвал растяжки, бомбы, травлю в соцсетях и угрозы их родным и близким и другие методы террора.Утром 25 октября в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Пострадали 5 человек.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html
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новости, журналисты, александр малькевич, угрозы
Новости, журналисты, Александр Малькевич, угрозы

"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах

16:12 25.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Читать в
Десятки журналистов, работающие на освобожденных территориях, и журналисты из Харьковской области все время находятся в опасности, объяснил в интервью Украина.ру член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич
Эти люди не защищены от атак, от угроз со стороны укрофашистов. При этом у них нет бронежилетов и касок, они не находятся на передовой, они не находятся в окопе, рядом с ними нет товарищей-бойцов, которые могут их прикрыть, защитить, утащить в блиндаж, в землянку…
Среди угроз Малькевич назвал растяжки, бомбы, травлю в соцсетях и угрозы их родным и близким и другие методы террора.
Утром 25 октября в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Пострадали 5 человек.
Полный текст интервью читайте здесь.
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
22 октября, 08:30
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФРоссия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
 
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