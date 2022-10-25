https://ukraina.ru/20221025/1040128820.html

"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах

"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах - 25.10.2022 Украина.ру

"Певцы мирной жизни": Малькевич рассказал, кто находится в огромной опасности в новых регионах

Десятки журналистов, работающие на освобожденных территориях, и журналисты из Харьковской области все время находятся в опасности, объяснил в интервью Украина.ру член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:12

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Среди угроз Малькевич назвал растяжки, бомбы, травлю в соцсетях и угрозы их родным и близким и другие методы террора.Утром 25 октября в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой. Пострадали 5 человек.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналисты, александр малькевич, угрозы