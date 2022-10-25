https://ukraina.ru/20221025/1040113660.html
В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину
В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину - 25.10.2022 Украина.ру
В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину
На территории Украины действует более 3 тыс. мошеннических кол-центров, которые работают в связке с другими компаниями, которые их обслуживают. Об этом говорится в расследовании "Сбера", которое 25 октября опубликовал портал по кибербезопасности "Кибрарий"
2022-10-25T13:01
2022-10-25T13:01
2022-10-25T13:05
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мошенники
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По оценке «Сбера», на сегодняшней Украине функционируют свыше 3 тыс. кол-центров, которые занимаются мошенничеством. Такие закрытые ранее данные удалось заполучить в ходе российской спецоперации, в частности из информации, которая хранилась на одном из компьютеров в подобном call-центре в Бердянске Запорожской области.В расследовании «Сбера» отмечается, что кроме непосредственных сотрудников таких кол-центров, в этой криминальной индустрии задействованы тысячи других людей. Например, с такими мошенническими структурами работают риелторы, которые подыскивают им помещения. Плата за их аренду в таких случаях повышается на 30-40%.Также на мошенников работают компьютерные фирмы, которые поставляют им оборудование и программное обеспечение, причем настройка такого оборудования проводится под ключ. Не остаются в стороне многочисленные обменные пункты и криптообменники, через которые выводятся средства, в том числе для оплаты сотрудникам кол-центров.Кроме того говорится, что на злоумышленников в значительной степени работают службы доставки еды (например, популярные «Ракета» и Glovo). Половина всех их заказов в рабочий день может приходится на тысячи работников таких кол-центров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, мошенники, телефон, сбербанк
В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину
13:01 25.10.2022 (обновлено: 13:05 25.10.2022)
На территории Украины действует более 3 тыс. мошеннических кол-центров, которые работают в связке с другими компаниями, которые их обслуживают. Об этом говорится в расследовании "Сбера", которое 25 октября опубликовал портал по кибербезопасности "Кибрарий"
По оценке «Сбера», на сегодняшней Украине функционируют свыше 3 тыс. кол-центров, которые занимаются мошенничеством.
Такие закрытые ранее данные удалось заполучить в ходе российской спецоперации, в частности из информации, которая хранилась на одном из компьютеров в подобном call-центре в Бердянске Запорожской области.
В расследовании «Сбера» отмечается, что кроме непосредственных сотрудников таких кол-центров, в этой криминальной индустрии задействованы тысячи других людей. Например, с такими мошенническими структурами работают риелторы, которые подыскивают им помещения. Плата за их аренду в таких случаях повышается на 30-40%.
Также на мошенников работают компьютерные фирмы, которые поставляют им оборудование и программное обеспечение, причем настройка такого оборудования проводится под ключ.
Не остаются в стороне многочисленные обменные пункты и криптообменники, через которые выводятся средства, в том числе для оплаты сотрудникам кол-центров.
Кроме того говорится, что на злоумышленников в значительной степени работают службы доставки еды (например, популярные «Ракета» и Glovo). Половина всех их заказов в рабочий день может приходится на тысячи работников таких кол-центров.