https://ukraina.ru/20221025/1040113660.html

В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину

В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину - 25.10.2022 Украина.ру

В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину

На территории Украины действует более 3 тыс. мошеннических кол-центров, которые работают в связке с другими компаниями, которые их обслуживают. Об этом говорится в расследовании "Сбера", которое 25 октября опубликовал портал по кибербезопасности "Кибрарий"

2022-10-25T13:01

2022-10-25T13:01

2022-10-25T13:05

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По оценке «Сбера», на сегодняшней Украине функционируют свыше 3 тыс. кол-центров, которые занимаются мошенничеством. Такие закрытые ранее данные удалось заполучить в ходе российской спецоперации, в частности из информации, которая хранилась на одном из компьютеров в подобном call-центре в Бердянске Запорожской области.В расследовании «Сбера» отмечается, что кроме непосредственных сотрудников таких кол-центров, в этой криминальной индустрии задействованы тысячи других людей. Например, с такими мошенническими структурами работают риелторы, которые подыскивают им помещения. Плата за их аренду в таких случаях повышается на 30-40%.Также на мошенников работают компьютерные фирмы, которые поставляют им оборудование и программное обеспечение, причем настройка такого оборудования проводится под ключ. Не остаются в стороне многочисленные обменные пункты и криптообменники, через которые выводятся средства, в том числе для оплаты сотрудникам кол-центров.Кроме того говорится, что на злоумышленников в значительной степени работают службы доставки еды (например, популярные «Ракета» и Glovo). Половина всех их заказов в рабочий день может приходится на тысячи работников таких кол-центров.

https://ukraina.ru/20211213/1032873148.html

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новости, украина, мошенники, телефон, сбербанк