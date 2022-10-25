Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине
Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине
Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать восстановление Украины при условии проведения реформ и соблюдения равенства полов, заявила 25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на международной донорской конференции по восстановлению страны
2022-10-25T13:05
2022-10-25T13:05
новости
восстановление
германия
украина
равенство
инклюзивность
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Конференция проходит во вторник в Берлине. Поимо фон дер Ляйен на ней присутствует канцлер ФРГ Олаф Шольц.По дороге его автомобиль окружили недовольные немцы, возмутившиеся резким подъемом цен. Они потребовали "решить вопрос" с донером, который теперь стоит в Германии 8 евро.
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новости, восстановление, германия, украина, равенство, инклюзивность
Новости, восстановление, Германия, Украина, равенство, инклюзивность

Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине

13:05 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать восстановление Украины при условии проведения реформ и соблюдения равенства полов, заявила 25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на международной донорской конференции по восстановлению страны
Восстановление Украины - это процесс под украинским руководством на условиях проведения реформ, транспарентности, подотчетности и верховенства закона, демократии, равенства полов и инклюзивности.
Конференция проходит во вторник в Берлине. Поимо фон дер Ляйен на ней присутствует канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По дороге его автомобиль окружили недовольные немцы, возмутившиеся резким подъемом цен. Они потребовали "решить вопрос" с донером, который теперь стоит в Германии 8 евро.
Президент США Джо Байден канцлер Германии Олаф Шольц Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 15:01
До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на УкраинуВласти Германии стремятся сохранить единство немецкого общества, поэтому не отправляют на Украину танки Leopard. Об этом 22 октября в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц
 
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