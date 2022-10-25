https://ukraina.ru/20221025/1040113216.html

Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине

Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине

Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать восстановление Украины при условии проведения реформ и соблюдения равенства полов, заявила 25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на международной донорской конференции по восстановлению страны

2022-10-25T13:05

2022-10-25T13:05

2022-10-25T13:05

новости

восстановление

германия

украина

равенство

инклюзивность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/70/1033387086_0:109:2886:1732_1920x0_80_0_0_f37a2d81cdda41c643bd0b7f2e1477f7.jpg.webp

Конференция проходит во вторник в Берлине. Поимо фон дер Ляйен на ней присутствует канцлер ФРГ Олаф Шольц.По дороге его автомобиль окружили недовольные немцы, возмутившиеся резким подъемом цен. Они потребовали "решить вопрос" с донером, который теперь стоит в Германии 8 евро.

https://ukraina.ru/20221022/1040035707.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, восстановление, германия, украина, равенство, инклюзивность