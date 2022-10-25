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СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре

СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре - 25.10.2022 Украина.ру

СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре

Нацполиция и СБУ в течении недели проводили проверку Почаевской лавры в поисках "коллаборантов", сообщил на днях "Кременець.City", с ссылкой на комментарий начальника Тернопольского областного управления Нацполиции Александра Богомола

2022-10-25T11:23

2022-10-25T11:23

2022-10-25T11:42

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По заявлению Богомола, жители региона и служители лавры должны "с пониманием" отнестись к проведению таких проверок.Ранее депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Андрей Богданец внес в украинский парламент законопроект по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины), также монастырь многократно подвергался атакам националистов.

https://ukraina.ru/20220819/1037839940.html

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новости, почаев, почаевская лавра, тернопольская область, сбу, коллаборанты