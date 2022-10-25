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СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре
СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре - 25.10.2022 Украина.ру
СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре
Нацполиция и СБУ в течении недели проводили проверку Почаевской лавры в поисках "коллаборантов", сообщил на днях "Кременець.City", с ссылкой на комментарий начальника Тернопольского областного управления Нацполиции Александра Богомола
2022-10-25T11:23
2022-10-25T11:23
2022-10-25T11:42
новости
почаев
почаевская лавра
тернопольская область
сбу
коллаборанты
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По заявлению Богомола, жители региона и служители лавры должны "с пониманием" отнестись к проведению таких проверок.Ранее депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Андрей Богданец внес в украинский парламент законопроект по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины), также монастырь многократно подвергался атакам националистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, почаев, почаевская лавра, тернопольская область, сбу, коллаборанты
Новости, Почаев, Почаевская Лавра, Тернопольская область, СБУ, коллаборанты
СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавре
11:23 25.10.2022 (обновлено: 11:42 25.10.2022)
Нацполиция и СБУ в течении недели проводили проверку Почаевской лавры в поисках "коллаборантов", сообщил на днях "Кременець.City", с ссылкой на комментарий начальника Тернопольского областного управления Нацполиции Александра Богомола
Вчера отрабатывалась Почаевская лавра, общественные организации, предприниматели. Благодарим местных жителей, которые с терпением перенесли определенные неудобства, когда эта работа проводилась. Работа проводится еженедельно, на отдельных территориях она будет продолжаться. Наша задача – обеспечить общественный порядок, выявить людей, которые могут нанести вред государству.
По заявлению Богомола, жители региона и служители лавры должны "с пониманием" отнестись к проведению таких проверок.
Ранее депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Андрей Богданец внес в украинский парламент законопроект по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины), также монастырь многократно подвергался атакам националистов.