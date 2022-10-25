https://ukraina.ru/20221025/1040105950.html

Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО

Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО - 25.10.2022 Украина.ру

Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках киевскому режиму систем ПВО и боеприпасов

2022-10-25T10:36

2022-10-25T10:36

2022-10-25T10:36

новости

украина

пво

россия

энтони блинкен

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943208_0:80:1321:823_1920x0_80_0_0_86d57c82018f334c0398a47ce8528261.jpg.webp

Ранее стало известно, что Киев под покровительством стран Запада готовит теракт с использованием «грязной» ядерной бомбы на своей территории с тем, чтобы обвинить в этом Россию."Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - сообщил Кулеба в Twitter, поблагодарив США за поддержку.По данным Минобороны РФ, Киев после подрыва «грязной» бомбы намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.

https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, пво, россия, энтони блинкен, дмитрий кулеба