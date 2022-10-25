https://ukraina.ru/20221025/1040105950.html
Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО
Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО - 25.10.2022 Украина.ру
Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках киевскому режиму систем ПВО и боеприпасов
2022-10-25T10:36
2022-10-25T10:36
2022-10-25T10:36
новости
украина
пво
россия
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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Ранее стало известно, что Киев под покровительством стран Запада готовит теракт с использованием «грязной» ядерной бомбы на своей территории с тем, чтобы обвинить в этом Россию."Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - сообщил Кулеба в Twitter, поблагодарив США за поддержку.По данным Минобороны РФ, Киев после подрыва «грязной» бомбы намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.
https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пво, россия, энтони блинкен, дмитрий кулеба
Новости, Украина, ПВО, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины объявил о договоренностях с США по поставкам систем ПВО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках киевскому режиму систем ПВО и боеприпасов
Ранее стало известно, что Киев под покровительством стран Запада готовит теракт с использованием «грязной» ядерной бомбы на своей территории с тем, чтобы обвинить в этом Россию.
"Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - сообщил Кулеба в Twitter, поблагодарив США за поддержку.
По данным Минобороны РФ, Киев после подрыва «грязной» бомбы намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.