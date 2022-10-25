https://ukraina.ru/20221025/1040095839.html
Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина" - 25.10.2022 Украина.ру
Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Командир роты морской пехоты ВС РФ Александр Данилов, получивший звания Героя России, рассказал о бое "до последнего магазина" с диверсантами ВСУ
2022-10-25T08:04
2022-10-25T08:04
2022-10-25T08:04
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Он рассказал, что диверсанты пришли в район, где стояла замаскированная российская военная техника. Они вычислили не только стоянку, но и расположение войск, а затем попытались вернуться на исходные позиции, чтобы доложить обо всем своему командованию.Но, как добавил Данилов, по пути бойцы наткнулись на командиров двух штурмовых групп, несмотря на ранения, российские военные вступили в бой.По его словам, противостоять врагу пришлось "до последнего магазина", пока не прибыли российские штурмовики.
https://ukraina.ru/20221024/1040088980.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Командир роты морской пехоты ВС РФ Александр Данилов, получивший звания Героя России, рассказал о бое "до последнего магазина" с диверсантами ВСУ
Он рассказал, что диверсанты пришли в район, где стояла замаскированная российская военная техника. Они вычислили не только стоянку, но и расположение войск, а затем попытались вернуться на исходные позиции, чтобы доложить обо всем своему командованию.
Но, как добавил Данилов, по пути бойцы наткнулись на командиров двух штурмовых групп, несмотря на ранения, российские военные вступили в бой.
"В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", - рассказал Данилов.
По его словам, противостоять врагу пришлось "до последнего магазина", пока не прибыли российские штурмовики.