https://ukraina.ru/20221025/1040095839.html

Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина" - 25.10.2022 Украина.ру

Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Командир роты морской пехоты ВС РФ Александр Данилов, получивший звания Героя России, рассказал о бое "до последнего магазина" с диверсантами ВСУ

2022-10-25T08:04

2022-10-25T08:04

2022-10-25T08:04

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Он рассказал, что диверсанты пришли в район, где стояла замаскированная российская военная техника. Они вычислили не только стоянку, но и расположение войск, а затем попытались вернуться на исходные позиции, чтобы доложить обо всем своему командованию.Но, как добавил Данилов, по пути бойцы наткнулись на командиров двух штурмовых групп, несмотря на ранения, российские военные вступили в бой.По его словам, противостоять врагу пришлось "до последнего магазина", пока не прибыли российские штурмовики.

https://ukraina.ru/20221024/1040088980.html

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