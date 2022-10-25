Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине
Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине
Правительство США пересматривает свою позицию по вооружённому конфликту на Украине и, возможно, согласится на переговоры с РФ по его урегулированию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-10-25T07:37
2022-10-25T07:37
новости
спецоперация
йохан бекман
сша
дарья дугина
крымский мост
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Он указал, что неспособность сил киевского режима вернуть силой потерянные ранее регионы Донбасса, а также большое количество украинских беженцев в Европе приводят к тому, что власти западных стран не прочь каким-то образом урегулировать конфликт.Главное решение, по словам Бекмана, будут принимать США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, йохан бекман, сша, дарья дугина, крымский мост
Новости, Спецоперация, Йохан Бекман, США, Дарья Дугина, Крымский мост

Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине

07:37 25.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Правительство США пересматривает свою позицию по вооружённому конфликту на Украине и, возможно, согласится на переговоры с РФ по его урегулированию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Он указал, что неспособность сил киевского режима вернуть силой потерянные ранее регионы Донбасса, а также большое количество украинских беженцев в Европе приводят к тому, что власти западных стран не прочь каким-то образом урегулировать конфликт.
Главное решение, по словам Бекмана, будут принимать США.

Американцы уже пересматривают свою позицию. Мне кажутся неслучайными заявления Вашингтона, что теракт на Крымском мосту и убийство Дарьи Дугиной осуществила Украина, а не они. Начинается новый подход.

Йохан Бекман
Финский политолог и правозащитник
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
12 октября, 10:28
Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве ДугинойАмериканские СМИ опубликовали информацию о причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в знак возмущения Вашингтона организованным Киевом терактом. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
 
НовостиСпецоперацияЙохан БекманСШАДарья ДугинаКрымский мост
 
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