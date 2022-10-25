Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине
Правительство США пересматривает свою позицию по вооружённому конфликту на Украине и, возможно, согласится на переговоры с РФ по его урегулированию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Он указал, что неспособность сил киевского режима вернуть силой потерянные ранее регионы Донбасса, а также большое количество украинских беженцев в Европе приводят к тому, что власти западных стран не прочь каким-то образом урегулировать конфликт.
Главное решение, по словам Бекмана, будут принимать США.
Американцы уже пересматривают свою позицию. Мне кажутся неслучайными заявления Вашингтона, что теракт на Крымском мосту и убийство Дарьи Дугиной осуществила Украина, а не они. Начинается новый подход.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
12 октября, 10:28Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве ДугинойАмериканские СМИ опубликовали информацию о причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в знак возмущения Вашингтона организованным Киевом терактом. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico