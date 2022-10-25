https://ukraina.ru/20221025/1040092587.html

Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине

Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине

Правительство США пересматривает свою позицию по вооружённому конфликту на Украине и, возможно, согласится на переговоры с РФ по его урегулированию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2022-10-25T07:37

2022-10-25T07:37

2022-10-25T07:37

новости

спецоперация

йохан бекман

сша

дарья дугина

крымский мост

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Он указал, что неспособность сил киевского режима вернуть силой потерянные ранее регионы Донбасса, а также большое количество украинских беженцев в Европе приводят к тому, что власти западных стран не прочь каким-то образом урегулировать конфликт.Главное решение, по словам Бекмана, будут принимать США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039637814.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, йохан бекман, сша, дарья дугина, крымский мост