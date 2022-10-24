https://ukraina.ru/20221024/1040073433.html

Йохан Бекман: США понимают, что проиграли войну России, поэтому хотят избавиться от Зеленского

Йохан Бекман: США понимают, что проиграли войну России, поэтому хотят избавиться от Зеленского - 24.10.2022 Украина.ру

Йохан Бекман: США понимают, что проиграли войну России, поэтому хотят избавиться от Зеленского

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T16:39

2022-10-24T16:39

2022-10-24T17:24

интервью

сша

россия

владимир зеленский

нато

франция

эммануэль макрон

евросоюз

оружие

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На Западе сейчас паника. Украину поддерживают оружием и деньгами 44 страны, но никаких результатов в виде захвата Донбасса или колоссальных изменений на линии фронта фактически нет. И поскольку все пошло не по плану Запада, там стали говорить о каких-то переговорах, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по Украине. По его словам, нужно вести переговоры и готовится к заключению мира — но только на условиях Украины. Условия Киева предусматривают в том числе уход России из Крыма и Донбасса, а также выплату огромных репараций и контрибуций.— Йохан, зачем он делает такие заявления, зная, что Россия откажется выполнять?— На Западе сейчас паника. Украину поддерживают оружием и деньгами 44 страны, но никаких результатов фактически нет. И поскольку все пошло не по плану Запада, там стали говорить о каких-то переговорах.Украинские власти и сама идея Украины — это сумасшествие. От них сейчас можно ожидать чего угодно. Киев уже считает, что он должен стать членом НАТО, Евросоюза, получить еще больше оружия и по миллиарду долларов в неделю. Поэтому Запад понял, что это тупик. И сейчас он пытается понять, как можно выйти из этой ситуации и как избавиться от Зеленского.Пока все останется по-прежнему. Но такое решение может быть принято в ближайшем будущем.— Вы сказали, что поставка оружия не принесла результатов. Почему вы так думаете? Как бы там ни было, война идет, Россия теряет людей и теряет деньги.— Потому что настоящего результата нет. Линия фронта движется туда-сюда. Это не то, на что рассчитывала Украина. Запад месяцами помогает ей оружием, деньгами, техникой разведкой и пропагандой, но фактически никакого результата нет. Понятно, что идут боевые действия. Но получается, что одна Россия противостоит 44 странам, а эти 44 страны ничего не могут с ней сделать.— Ранее премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что если Запад не поможет Киеву восстановить инфраструктуру страны, то Европу может захлестнуть новая волна украинских беженцев. Насколько для Европы это серьезная проблема? Может ли Украина ее таким образом шантажировать?— Да, это серьезная проблема. Может быть, новый поток беженцев. Украинские беженцы надоели западным властям, и они хотели этот вопрос либо как-то регулировать, либо отправить их обратно.Повторюсь, Запад хотел бы каким-то образом закрыть этот конфликт. Они еще пару месяцев назад действительно подумали, что если эти 44 страны, которые встречались на базе «Рамштайн» и которые утверждали, что Украина может только победить, не смогли добиться победы Киева, то это означает провал всего НАТО.НАТО — это 30 стран. Альянс фактически относится к Украине как к своему члену. Фактически это поддержка на основе пятой статьи (устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного из них. — Ред.). Если столько стран не может успешно воевать с Россией, то эти 30 стран вообще ничего не могут.— В НАТО действительно рассчитывали, что Украина отобьет Крым и Донбасс?— Естественно. Они же постоянно говорят, что Украина может победить. А победить Украина может только таким образом. Да, про Крым они меньше говорят, но им важен Донбасс или другие колоссальные изменения на фронте.— Вы сказали, что Европа уже хочет избавиться от Зеленского? Каким образом это можно сделать?— За кулисами уже идут обсуждения по этому вопросу. Я не знаю, будет ли это что-то конкретное, но это может быть все что угодно.— Понятно, что Западная Европа, может быть, хотела бы выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Американцы позволят ей это сделать?— Это решение будет принимать именно США. Американцы уже пересматривают свою позицию. Мне кажутся неслучайными заявления Вашингтона, что теракт на Крымском мосту и убийство Дарьи Дугиной осуществила Украина, а не они. Начинается новый подход.

https://ukraina.ru/20210318/1030873647.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, владимир зеленский, нато, франция, эммануэль макрон, евросоюз, оружие