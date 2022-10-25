Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии - 25.10.2022 Украина.ру
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Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии
Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии - 25.10.2022 Украина.ру
Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии
Если Киев создаст ядерный боеприпас, то опасность применения этого оружия появится, поэтому РФ нужно заранее реагировать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-25T08:00
2022-10-25T08:00
новости
киев
украина
россия
ядерное оружие
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Он предположил, что после "того шума, который мы подняли, они вывезут все оборудование и само изделие в другое место".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html
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новости, киев, украина, россия, ядерное оружие
Новости, Киев, Украина, Россия, Ядерное оружие

Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии

08:00 25.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Если Киев создаст ядерный боеприпас, то опасность применения этого оружия появится, поэтому РФ нужно заранее реагировать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас. Если они его создадут, то опасность уже появляется. Поэтому нам нужно заранее реагировать. Сейчас мы обратились к МАГАТЭ. Важно, чтобы этот вопрос не завис. Они могут сказать, что мы приедем через три месяца. Если они не приедут в течение двух недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он предположил, что после "того шума, который мы подняли, они вывезут все оборудование и само изделие в другое место".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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