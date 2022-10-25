https://ukraina.ru/20221025/1040084289.html

Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии

Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии - 25.10.2022 Украина.ру

Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии

Если Киев создаст ядерный боеприпас, то опасность применения этого оружия появится, поэтому РФ нужно заранее реагировать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Он предположил, что после "того шума, который мы подняли, они вывезут все оборудование и само изделие в другое место".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, украина, россия, ядерное оружие