https://ukraina.ru/20221024/1040079803.html

Минобороны РФ объяснило, как Киев может замаскировать "грязную бомбу"

Минобороны РФ объяснило, как Киев может замаскировать "грязную бомбу" - 24.10.2022 Украина.ру

Минобороны РФ объяснило, как Киев может замаскировать "грязную бомбу"

Киевский режим может замаскировать подрыв так называемой грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса (ЯБП) малой мощности. Об этом заявил 24 октября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2022-10-24T14:41

2022-10-24T14:41

2022-10-24T14:41

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"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран", - сказал он.Кириллов пояснил, что при возможном подрыве "грязной бомбы" наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, после чего последует обвинение Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.Накануне сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

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