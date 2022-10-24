https://ukraina.ru/20221024/1040071005.html

Обстрелы, ситуация под Запорожьем. Главное на Украине на 12:00 24 октября

Обстрелы, ситуация под Запорожьем. Главное на Украине на 12:00 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, ситуация под Запорожьем. Главное на Украине на 12:00 24 октября

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы. На Запорожской направлении сложилась непростая обстановка

2022-10-24T12:10

2022-10-24T12:10

2022-10-24T12:29

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 51 удар по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 мм, на Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, выпустив 274 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Ясиноватой», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 17 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Докучаевске, Макеевке и Зайцево, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив девять ракет.«В результате обстрелов: в населённом пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 года рождения, разрушен один жилой дом и 2 дома повреждено; в населённом пункте Новоайдар повреждено 3 жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции», — сообщил Филипоненко.Также он сообщил, что с начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Зоринск и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 4 ракеты.Тем временем в Херсоне начали формировать территориальную оборону.«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщила администрация региона.В сообщении также отмечается, что силовики продолжают обеспечивать безопасность в городе. В военно-гражданской администрации напомнили, что все желающие покинуть правобережье в любой момент могут воспользоваться катерами, курсирующими между Речным вокзалом и городами Алешки и Голая Пристань.Тем временем член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о том, что было целью украинского обстрела Энергодара.«Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал», — рассказал в комментарии РИА «Новости» Рогов.По его словам, по счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было.Обстановка под Запорожьем и важность ХерсонаТакже Рогов рассказал о том, что происходит на линии соприкосновения в Запорожской области.«В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся хотя и напряжённой, но контролируемой. Украинские боевики предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены. Как минимум около 50 боевиков уничтожено, а также около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины», — отметил в комментарии РИА «Новости» Рогов.По его словам, основные направления для удара украинской стороной рассматриваются Херсон и Запорожская АЭС.«Удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска готовятся, но пока не являются основным направлением для боевиков Зеленского», — подчеркнул Рогов.Тем временем вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев рассказал, почему критически важно отстоять Херсон.«Современные военные конфликты — это не только бои на линии фронта. Это ещё и политика, экономика, идеология и психика противостоящих сторон. Собственно, что означает отход из Херсона в этой невоенной плоскости? США, выборы в Конгресс. При отходе нашей армии из Херсона Демпартия получает огромный шанс выборы выиграть. Ну а как, победа же. То есть не зря поддерживаем Украину. Дополнительный вес получает военно-промышленное лобби. Вот же, поставки оружия работают, видите, русских гонят. В Европе скорее всего, отход из Херсона будет воспринят точно так же, и продавать медийно его будут европейцам ровно в таком же ключе. Наша помощь Украине работает, надо ещё потерпеть, ничего, что газа нет и холодно, и ваш бизнес рухнул, но вы же видите: побеждаем, чуть-чуть осталось», — описал он сценарии.Что касается Украины, то для власти Зеленского этого будет громкая победа.«Киев. А что Киев? Надо объяснять? Если взятие райцентра там раскручивают до уровня матери всех побед, то можно представить, как будет подана история с Херсоном. Думаю, что и Зеленский приедет, и даже какую-нибудь Урсулу или Жозепа окаянных с собой притащит по такому случаю. Причём перед этим будет новая Буча. Нацисты убьют тех, кто будет заподозрен в сотрудничестве с российскими властями, а Киев расскажет, про зверства русских, боевую виагру и что там ещё обычно рассказывают. Убивать будут — я в этом убеждён — как в 1915 году в Подкарпатской Руси, просто за русские книги на полке. То есть те, кто не уезжают сейчас, будучи уверены, что их минует гнев нацистов, могут оказаться убитыми просто за то, например, что не уехали из Херсона до референдума», — указал Медведев.Что касается России, то здесь оставление Херсона будет воспринято негативно.«Россия. То, что сейчас идёт эвакуация, что обычно не быстрая бюрократическая машина сейчас уже работает на выдачу жилищных сертификатов, конечно, хорошо. Но вот факт, что город, который недавно стал столицей нового региона России, перешёл в руки противника, думаю, будет воспринят, не слишком позитивно. Тут, конечно, ключевой вопрос, кто и как будет объяснять людям, почему принято (если так случится) именно такое решение. Что оно нам даёт. Страна, которой можно ещё было иногда что-то не объяснять, осталась в феврале», — указал он..Он отметил, что нужно быть готовым к информационной войне и подчеркнул, что не знает, какие планы сегодня есть у российского командования.«Умом я все понимаю. Сохранить группировку, "с потерею Москвы еще не потеряна Россия", не в первый раз в русской истории мы стоим перед трудным выбором: люди или территория — и люди, безусловно важнее. А сердцем все равно не могу принять, вариант оставления Херсона. При этом я сейчас не пророчу ничего. Я вообще не знаю, какие планы существуют в высших военных кругах. (надеюсь, что Херсон будут превращать в большой укреп)», — указал он.Медведев призвал «выстраивать свои действия не на два даже, а на десяток шагов вперёд».

https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html

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https://ukraina.ru/20221023/1040048296.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив