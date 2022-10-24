https://ukraina.ru/20221024/1040069050.html

"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине

"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине - 24.10.2022 Украина.ру

"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине

Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса "только на условиях Киева". Читатели газеты возмутились этими словами

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

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По мнению многих комментаторов, позиция Макрона лицемерна: он говорит о мире, продолжая накачивать украинскую армию оружием."Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру""Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?"

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новости, франция, эммануэль макрон, лицемерие, французы