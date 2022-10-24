"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине - 24.10.2022 Украина.ру
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"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине
"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине - 24.10.2022 Украина.ру
"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине
Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса "только на условиях Киева". Читатели газеты возмутились этими словами
2022-10-24T11:14
2022-10-24T11:14
новости
франция
эммануэль макрон
лицемерие
французы
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По мнению многих комментаторов, позиция Макрона лицемерна: он говорит о мире, продолжая накачивать украинскую армию оружием."Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру""Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?"
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новости, франция, эммануэль макрон, лицемерие, французы
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, лицемерие, французы

"Прекратите его двойную игру!" - французы накинулись на Макрона за его лицемерие по Украине

11:14 24.10.2022
 
Печальный Макрон
Печальный Макрон
Читать в
Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса "только на условиях Киева". Читатели газеты возмутились этими словами
По мнению многих комментаторов, позиция Макрона лицемерна: он говорит о мире, продолжая накачивать украинскую армию оружием.
"Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру"
"Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность
"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?"
Макрон и Шольц - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
03:24
Шольц и Макрон собрались в Китай? Кто победит — товарищ Си или господин Байден
 
НовостиФранцияЭммануэль Макронлицемериефранцузы
 
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