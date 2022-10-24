https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html

Удары по энергетике Украины. Реальный ущерб и продолжение симуляции

Удары по энергетике Украины. Реальный ущерб и продолжение симуляции - 24.10.2022 Украина.ру

Удары по энергетике Украины. Реальный ущерб и продолжение симуляции

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T13:28

2022-10-24T13:28

2022-10-24T13:28

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

энергетика

электроподстанции

электростанции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040067216_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_671fba1922de59a2217e057b3dfed6df.jpg

На выходных продолжались удары ракетами и самолётами-снарядами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. 22 октября были поражены цели в восьми областях (причём четыре – Западная Украина). Перебои с электричеством возникли в Кировоградской, Одесской, Ровенской, Николаевской, Волынской областях и в Хмельницком.Насколько можно понять в условиях отсутствия информации с украинской стороны, все удары пришлись на подстанции 330/110 кВ. Электростанции скорее всего не пострадали (если бы удар пришёлся по открытому распределительному устройству Ровенской или Хмельницкой АЭС от визга в соцсетях у нас бы уши заложило).Тем не менее, прямая связь между сохранностью подстанций и состоянием АЭС есть. В отличие от других станций АЭС предназначены для постоянной работы в сеть. Их даже для маневрирования использовать нежелательно: мощность должна быть постоянной, снижение и подъём мощности реактора – сложная технологическая операция, чреватая неприятными последствия вроде провала мощности и "отравления" реактора (такое было непосредственно перед катастрофой на ЧАЭС – к аварии привела попытка поднять мощность после падения). Если же выведены из строя подстанции и энергию нельзя передавать в сеть, то станцию лучше остановить, заглушив реактор. Запуск реактора после простоя – опять же сложная технологическая операция.С другими станциями ситуация попроще. Работу тепловой станции восстановить проще, хотя это тоже длительная процедура, но там хоть рисков меньше – и по опасности возникновения аварийной ситуации, и по последствиям аварии. ГЭС на Украине вообще большую часть времени стоят. Сейчас их просто чаще приходится включать в сеть, но неясно, идёт ли речь о потребности энергетической или военной (последней в каскаде является Каховская ГЭС, которая тоже вынуждена сбрасывать воду, что ускоряет течение в нижней части Днепра и создаёт проблемы для работы переправ около Херсона).Соответственно, главную роль играют:- открытые распределительные устройства (ОРУ) – подстанции самих электростанций, которые распределяют энергию по направлениям;- подстанции 330 кВ – обеспечивают поставку энергии потребителям;- подстанции 750 кВ – обеспечивают "энергетическое кольцо", позволяющее передавать энергию из профицитных регионов в дефицитные.На подстанциях главное "действующее лицо" – понижающий трансформатор, который сам по себе штучная продукция. Например, трансформатор силовой масляный класса напряжения 330 кВ ТРДЦН-125000/330-У1, производства компании "Тольяттинский трансформатор", весит 168,3 тонны.Кстати – масляный. Масло в данном случае – охлаждающая жидкость. Когда при ударах по подстанциям и Открытым распределительным устройствам (ОРУ) вы видите тучу чёрного дыма, это горит масло.Когда говорится об ударах по электростанциям, имеется в виду поражение именно ОРУ с их трансформаторами. Просто потому, что для уничтожения котлов и турбогенераторов потребуется разрушить капитальные бетонные здания, в которых они находятся. Сами по себе эти здания рассчитаны на сильнейшее внутреннее или внешнее воздействие. Ну и восстановить станцию после этого крайне сложно, а та же Приднепровская ГРЭС через время вполне может стать российской.В большинстве же случаев удары наносятся именно по подстанциям, что разрушает энергетическую сеть страны и заставляет отключать с одной стороны – станции, с другой стороны – потребителей. При этом непосредственно генерирующие мощности почти не страдают – энергии много, но доставить её потребителю не всегда реально.Однако ситуация с невозможностью доставки энергии по определению временная – потребителя просто запитывают от других станций или по другим веткам. Проблемы в таких случаях решаются в течение нескольких часов (если не минут).Главные проблемы при этом возникают у непрерывных производств (например, 23 октября из-за перебоев с энергией был частично остановлен Ровенский азотно-туковый комбинат) и у транспорта (поезд не будет ждать несколько часов, пока восстановится электроснабжение – придётся подцеплять тепловоз, а то и паровоз).Для полного разрушения энергосистемы необходимо систематическое поражение всех или большинства трансформаторных подстанций с тем, чтобы исключить их восстановление.Сейчас ситуация на Украине далека от критической – большая часть генерирующих мощностей в строю, сети работают, для того, чтобы последствия были сколько-нибудь серьёзными, требуется несколько недель или даже месяцев системных ударов по энергетической инфраструктуре.Нынешние отключения света и режим экономии позволяют решить три задачи:- проводить учения на случай действительно серьёзных повреждений инфраструктуры;- экономить электроэнергию, с тем, чтобы возобновить её экспорт (Украина начала поставлять энергию в Европу 1 июля и закончила – 10 октября из-за российских ударов);- поддерживать население в состоянии антироссийской истерии и жаловаться Западу на "российский энергетический терроризм".

https://ukraina.ru/20220912/1038648144.html

https://ukraina.ru/20221020/1039938581.html

https://ukraina.ru/20220505/1033912489.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, россия, спецоперация, энергетика, электроподстанции, электростанции