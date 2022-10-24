Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма - 24.10.2022 Украина.ру
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Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма
Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма - 24.10.2022 Украина.ру
Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма
Президент США Джо Байден и главы стран Евросоюза (ЕС), оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского, становятся спонсорами ядерного терроризма. Таким мнением поделился 24 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-10-24T09:41
2022-10-24T09:41
новости
бомба
вячеслав володин
украина
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"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин.Он добавил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу".Накануне стало известно, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бомба, вячеслав володин, украина
Новости, бомба, Вячеслав Володин, Украина

Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма

09:41 24.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президент США Джо Байден и главы стран Евросоюза (ЕС), оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского, становятся спонсорами ядерного терроризма. Таким мнением поделился 24 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин.

Он добавил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу".

"Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - подчеркнул Володин.

Накануне стало известно, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана.
 
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