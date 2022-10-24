По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC - 24.10.2022 Украина.ру
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По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC
По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC - 24.10.2022 Украина.ру
По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC
Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом. Об этом на днях сообщили в сюжете телеканала NBC
2022-10-24T08:48
2022-10-24T08:48
новости
сша
экономика
река
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"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.Сильные засухи поставили Миссисипи "на колени", из-за чего движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось либо вовсе остановилось.Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй назвала положение дел "плохим".Благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест, указывает NBC. Кроме того, 60% всего зерна, экспортируемого из США, перевозится именно по этой реке. Однако на данный момент на закрытых водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.Фермер из Арканзаса Роджер Смит сообщил телеканалу, что "никогда еще не видел столь низкого уровня реки". Из-за этого ему пришлось отложить сбор урожая соевых бобов, так как у него нет места для его хранения, а воспользоваться рекой для его перевозки он не может.
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новости, сша, экономика, река
Новости, США, экономика, река

По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC

08:48 24.10.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом. Об этом на днях сообщили в сюжете телеканала NBC
"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.
Сильные засухи поставили Миссисипи "на колени", из-за чего движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось либо вовсе остановилось.
Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй назвала положение дел "плохим".

"Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", - отметила она.

Благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест, указывает NBC. Кроме того, 60% всего зерна, экспортируемого из США, перевозится именно по этой реке.
Однако на данный момент на закрытых водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.
Фермер из Арканзаса Роджер Смит сообщил телеканалу, что "никогда еще не видел столь низкого уровня реки". Из-за этого ему пришлось отложить сбор урожая соевых бобов, так как у него нет места для его хранения, а воспользоваться рекой для его перевозки он не может.
 
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