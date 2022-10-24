https://ukraina.ru/20221024/1040061399.html

По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC

По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC - 24.10.2022 Украина.ру

По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC

Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом. Об этом на днях сообщили в сюжете телеканала NBC

2022-10-24T08:48

2022-10-24T08:48

2022-10-24T08:48

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"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.Сильные засухи поставили Миссисипи "на колени", из-за чего движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось либо вовсе остановилось.Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй назвала положение дел "плохим".Благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест, указывает NBC. Кроме того, 60% всего зерна, экспортируемого из США, перевозится именно по этой реке. Однако на данный момент на закрытых водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.Фермер из Арканзаса Роджер Смит сообщил телеканалу, что "никогда еще не видел столь низкого уровня реки". Из-за этого ему пришлось отложить сбор урожая соевых бобов, так как у него нет места для его хранения, а воспользоваться рекой для его перевозки он не может.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, экономика, река