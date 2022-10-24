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Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик

Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик - 24.10.2022 Украина.ру

Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик

Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре. Таким мнением 23 октября поделился французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в своем Twitter

2022-10-24T08:39

2022-10-24T08:39

2022-10-24T08:39

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"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!" — написал он.По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке.Ранее лидер французского движения "Патриоты" отмечал, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом. По его мнению, альянс может пойти даже на применение ядерного оружия, чтобы конфликт на Украине приобрел более массовый характер.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, выборы