Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик - 24.10.2022 Украина.ру
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Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик
Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик - 24.10.2022 Украина.ру
Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик
Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре. Таким мнением 23 октября поделился французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в своем Twitter
2022-10-24T08:39
2022-10-24T08:39
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"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!" — написал он.По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке.Ранее лидер французского движения "Патриоты" отмечал, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом. По его мнению, альянс может пойти даже на применение ядерного оружия, чтобы конфликт на Украине приобрел более массовый характер.
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новости, сша, джо байден, выборы
Новости, США, Джо Байден, выборы

Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик

08:39 24.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре. Таким мнением 23 октября поделился французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в своем Twitter
"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!" — написал он.
По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке.

"Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.

Ранее лидер французского движения "Патриоты" отмечал, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом.
По его мнению, альянс может пойти даже на применение ядерного оружия, чтобы конфликт на Украине приобрел более массовый характер.
 
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