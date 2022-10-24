https://ukraina.ru/20221024/1040059963.html
Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"
Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе" - 24.10.2022 Украина.ру
Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"
Главы министерств иностранных дел (МИД) Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории
2022-10-24T08:24
2022-10-24T08:24
2022-10-24T08:24
сергей шойгу
бомба
украина
сша
британия
франция
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"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она якобы применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, бомба, украина, сша, британия, франция
Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"
Главы министерств иностранных дел (МИД) Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории
"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.
Цель провокации - обвинить Россию в том, что она якобы применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".