https://ukraina.ru/20221024/1040059963.html

Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"

Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе" - 24.10.2022 Украина.ру

Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"

Главы министерств иностранных дел (МИД) Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории

2022-10-24T08:24

2022-10-24T08:24

2022-10-24T08:24

сергей шойгу

бомба

украина

сша

британия

франция

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"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она якобы применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

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сергей шойгу, бомба, украина, сша, британия, франция