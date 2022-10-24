https://ukraina.ru/20221024/1040059162.html

Киев готовит провокацию в Харьковской области с гибелью украинцев

Киев готовит провокацию в Харьковской области с гибелью украинцев - 24.10.2022 Украина.ру

Киев готовит провокацию в Харьковской области с гибелью украинцев

Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных. Об этом сообщили 24 октября в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине

2022-10-24T07:45

2022-10-24T07:45

2022-10-24T07:45

бомба

провокация

харьковская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

"Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября с.г. в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наёмников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - рассказали в штабе.Там отметили, что теракт спланирован киевским режимом "для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения".Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны России Сергей Шойгу высказал своим коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бомба, провокация, харьковская область, новости