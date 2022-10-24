https://ukraina.ru/20221024/1040048701.html
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу - 24.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу
Почти все украинские бригады сейчас стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T06:30
2022-10-24T06:30
2022-10-24T06:30
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оружие
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Если исходить из того, что украинская бригада в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, то у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке, полагает специалист.По его мнению, в ближайшие два-три месяца Украина сможет подготовить еще один такой корпус. По крайней мере, сейчас они закончили его формирование, теперь носятся по всему миру и ищут для него технику и вооружение.Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина, добавил он.Украинское командование очень хорошо это понимает, поэтому они как раз не пытаются рассказывать, что мы там всех забьем, наоборот, они говорят, что у них впереди трудное время, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, украина, корпуса, бригады, оружие
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу
Почти все украинские бригады сейчас стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Если исходить из того, что украинская бригада в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, то у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке, полагает специалист.
По его мнению, в ближайшие два-три месяца Украина сможет подготовить еще один такой корпус. По крайней мере, сейчас они закончили его формирование, теперь носятся по всему миру и ищут для него технику и вооружение.
"Думаю, что они его найдут, по крайней мере, не очень новое, но найдут. Они получили порядка 150 орудий старых французских и натовских, уже другого - 105 калибра, получают какие-то танки, стаскивают все, что можно. К декабрю они этот корпус смогут отправить на фронт. Но третий корпус им уже будет сформировать достаточно сложно. По людям они его вытянут, в этом я не сомневаюсь, но, опять же, тяжёлая техника и вооружение является для них огромной проблемой. Слабостью системной, потому что ВПК нет, воюют они, как говорят, в ресторанном деле - из-под ножа. Все, что им дадут, они сразу кидают в бой", - указал Шурыгин.
Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина, добавил он.
Украинское командование очень хорошо это понимает, поэтому они как раз не пытаются рассказывать, что мы там всех забьем, наоборот, они говорят, что у них впереди трудное время, заключил собеседник издания.