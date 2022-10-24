https://ukraina.ru/20221024/1040048701.html

Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу

Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу - 24.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу

Почти все украинские бригады сейчас стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T06:30

2022-10-24T06:30

2022-10-24T06:30

новости

россия

всу

украина

корпуса

бригады

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_1eccbb629eb58449824865f25f1fc709.jpg

Если исходить из того, что украинская бригада в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, то у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке, полагает специалист.По его мнению, в ближайшие два-три месяца Украина сможет подготовить еще один такой корпус. По крайней мере, сейчас они закончили его формирование, теперь носятся по всему миру и ищут для него технику и вооружение.Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина, добавил он.Украинское командование очень хорошо это понимает, поэтому они как раз не пытаются рассказывать, что мы там всех забьем, наоборот, они говорят, что у них впереди трудное время, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, украина, корпуса, бригады, оружие