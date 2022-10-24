Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу - 24.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу - 24.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу
Почти все украинские бригады сейчас стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T06:30
2022-10-24T06:30
новости
россия
всу
украина
корпуса
бригады
оружие
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Если исходить из того, что украинская бригада в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, то у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке, полагает специалист.По его мнению, в ближайшие два-три месяца Украина сможет подготовить еще один такой корпус. По крайней мере, сейчас они закончили его формирование, теперь носятся по всему миру и ищут для него технику и вооружение.Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина, добавил он.Украинское командование очень хорошо это понимает, поэтому они как раз не пытаются рассказывать, что мы там всех забьем, наоборот, они говорят, что у них впереди трудное время, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, украина, корпуса, бригады, оружие
Новости, Россия, ВСУ, Украина, корпуса, бригады, оружие

Военный эксперт Шурыгин рассказал, сколько России придется убить всушников, чтобы одержать победу

06:30 24.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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Почти все украинские бригады сейчас стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Если исходить из того, что украинская бригада в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, то у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке, полагает специалист.
По его мнению, в ближайшие два-три месяца Украина сможет подготовить еще один такой корпус. По крайней мере, сейчас они закончили его формирование, теперь носятся по всему миру и ищут для него технику и вооружение.
"Думаю, что они его найдут, по крайней мере, не очень новое, но найдут. Они получили порядка 150 орудий старых французских и натовских, уже другого - 105 калибра, получают какие-то танки, стаскивают все, что можно. К декабрю они этот корпус смогут отправить на фронт. Но третий корпус им уже будет сформировать достаточно сложно. По людям они его вытянут, в этом я не сомневаюсь, но, опять же, тяжёлая техника и вооружение является для них огромной проблемой. Слабостью системной, потому что ВПК нет, воюют они, как говорят, в ресторанном деле - из-под ножа. Все, что им дадут, они сразу кидают в бой", - указал Шурыгин.
Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина, добавил он.
Украинское командование очень хорошо это понимает, поэтому они как раз не пытаются рассказывать, что мы там всех забьем, наоборот, они говорят, что у них впереди трудное время, заключил собеседник издания.
 
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