https://ukraina.ru/20221024/1040048591.html

Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать - 24.10.2022 Украина.ру

Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

Первоначальная формула, с которой Россия начинала СВО, что мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T07:00

2022-10-24T07:00

2022-10-24T07:00

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Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного, пояснил специалист.По его словам, Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в этой системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну, смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей.Конечно, в такой ситуации мы победить не можем, и потому ее надо менять. Война становится народной, война становится Отечественной, и соответственно, мы в этом случае должны сдюжить, потому что другого выхода у нас нет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, запад, оружие, сво