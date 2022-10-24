https://ukraina.ru/20221024/1040048591.html
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать - 24.10.2022 Украина.ру
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
Первоначальная формула, с которой Россия начинала СВО, что мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T07:00
2022-10-24T07:00
2022-10-24T07:00
новости
россия
всу
запад
оружие
сво
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Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного, пояснил специалист.По его словам, Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в этой системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну, смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей.Конечно, в такой ситуации мы победить не можем, и потому ее надо менять. Война становится народной, война становится Отечественной, и соответственно, мы в этом случае должны сдюжить, потому что другого выхода у нас нет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, запад, оружие, сво
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
Первоначальная формула, с которой Россия начинала СВО, что мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного, пояснил специалист.
По его словам, Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в этой системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну, смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей.
"Украина выпросить у Запада оружие, получила это оружие, и в начале сентября эти резервные силы – шесть – восемь бригад бросили в бой, и сразу получили то численное превосходство, которое позволило им прорвать фронты и дальше начинать нас отодвигать", - уточнил Шурыгин.
Конечно, в такой ситуации мы победить не можем, и потому ее надо менять. Война становится народной, война становится Отечественной, и соответственно, мы в этом случае должны сдюжить, потому что другого выхода у нас нет, заключил собеседник издания.