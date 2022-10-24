Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать - 24.10.2022 Украина.ру
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Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать - 24.10.2022 Украина.ру
Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
Первоначальная формула, с которой Россия начинала СВО, что мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T07:00
2022-10-24T07:00
новости
россия
всу
запад
оружие
сво
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Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного, пояснил специалист.По его словам, Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в этой системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну, смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей.Конечно, в такой ситуации мы победить не можем, и потому ее надо менять. Война становится народной, война становится Отечественной, и соответственно, мы в этом случае должны сдюжить, потому что другого выхода у нас нет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, запад, оружие, сво
Новости, Россия, ВСУ, Запад, оружие, СВО

Теперь они лучше нас? Военный эксперт о том, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

07:00 24.10.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Первоначальная формула, с которой Россия начинала СВО, что мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного, пояснил специалист.
По его словам, Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в этой системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну, смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей.
"Украина выпросить у Запада оружие, получила это оружие, и в начале сентября эти резервные силы – шесть – восемь бригад бросили в бой, и сразу получили то численное превосходство, которое позволило им прорвать фронты и дальше начинать нас отодвигать", - уточнил Шурыгин.
Конечно, в такой ситуации мы победить не можем, и потому ее надо менять. Война становится народной, война становится Отечественной, и соответственно, мы в этом случае должны сдюжить, потому что другого выхода у нас нет, заключил собеседник издания.
 
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