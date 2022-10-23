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Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ
Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ
Из-за недостатка ресурсов, выделенных на СВО, к концу июля наш фронт начал приобретать характер "тонкой красной линии". Ситуации, когда у нас практически нигде на фронте не было никакого второго эшелона. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T13:32
2022-10-23T13:32
2022-10-23T13:32
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Русские войска удерживали фронт и умудрялись наступать только за счет артиллерийского превосходства, которым мы как своим ноу-хау пытались компенсировать численное превосходство ВСУ, но Украина смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей и бросить их в бой, пояснил специалист.По его словам, сейчас мы находимся в ситуации, когда первоначальная формула, с которой мы начинали войну - мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного.Но ситуация начала меняться, и те 300 тысяч человек, которые попадут на фронт по частичной мобилизации, будут не последними: все зависит от работы нашего ВПК, который должен будет обеспечивать уже третью волну техникой и вооружением, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артиллерия, украина
Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ
Из-за недостатка ресурсов, выделенных на СВО, к концу июля наш фронт начал приобретать характер "тонкой красной линии". Ситуации, когда у нас практически нигде на фронте не было никакого второго эшелона. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Русские войска удерживали фронт и умудрялись наступать только за счет артиллерийского превосходства, которым мы как своим ноу-хау пытались компенсировать численное превосходство ВСУ, но Украина смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей и бросить их в бой, пояснил специалист.
"ВСУ, собственно говоря, и смогли нас прогнуть, поэтому их натовская тактика постоянного давления, когда мобильные разведывательные ударные группы постоянно ищут бреши и заходят в них, режут коммуникации, заводят туда войска и пытаются произвести окружение, была "заточена" именно под наши малочисленность. Просто мы сидели опорными пунктами как ежи в лесу - тут еж, там еж, а между ними гуляй-тропинка", - указал Шурыгин.
По его словам, сейчас мы находимся в ситуации, когда первоначальная формула, с которой мы начинали войну - мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного.
Но ситуация начала меняться, и те 300 тысяч человек, которые попадут на фронт по частичной мобилизации, будут не последними: все зависит от работы нашего ВПК, который должен будет обеспечивать уже третью волну техникой и вооружением, заключил собеседник издания.