https://ukraina.ru/20221023/1040049509.html

Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ

Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ

Из-за недостатка ресурсов, выделенных на СВО, к концу июля наш фронт начал приобретать характер "тонкой красной линии". Ситуации, когда у нас практически нигде на фронте не было никакого второго эшелона. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T13:32

2022-10-23T13:32

2022-10-23T13:32

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Русские войска удерживали фронт и умудрялись наступать только за счет артиллерийского превосходства, которым мы как своим ноу-хау пытались компенсировать численное превосходство ВСУ, но Украина смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей и бросить их в бой, пояснил специалист.По его словам, сейчас мы находимся в ситуации, когда первоначальная формула, с которой мы начинали войну - мы успешно сражаемся против превосходящего нас по численности, но уступающего нам технически и по уровню подготовки противника - изменилась. Теперь мы сражаемся против все так же против превосходящего нас по численности противника, но уже неплохо вооруженного и хорошо обученного.Но ситуация начала меняться, и те 300 тысяч человек, которые попадут на фронт по частичной мобилизации, будут не последними: все зависит от работы нашего ВПК, который должен будет обеспечивать уже третью волну техникой и вооружением, заключил собеседник издания.

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2022

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новости, россия, всу, артиллерия, украина