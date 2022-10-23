Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны - 23.10.2022 Украина.ру
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Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны - 23.10.2022 Украина.ру
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны
В Курской области окончено строительство двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2022-10-23T13:07
2022-10-23T13:07
новости
курск
оборона
губернатор
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По его словам, третья линия обороны будет построена к 5 ноября.Ранее в Курской, как и в Белгородской области, продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток, то есть, до 6 ноября.Роман Старовойт попросил жителей быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112.
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новости, курск, оборона, губернатор
Новости, Курск, Оборона, губернатор

Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны

13:07 23.10.2022
 
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В Курской области окончено строительство двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт
На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области.
По его словам, третья линия обороны будет построена к 5 ноября.
Ранее в Курской, как и в Белгородской области, продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток, то есть, до 6 ноября.
Роман Старовойт попросил жителей быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112.
Обстрел подстанции Теткино в Курской области
13 октября, 16:48
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской областиВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 13 октября
 
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