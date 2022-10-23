https://ukraina.ru/20221023/1040049185.html

Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны

Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны - 23.10.2022 Украина.ру

Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны

В Курской области окончено строительство двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт

2022-10-23T13:07

2022-10-23T13:07

2022-10-23T13:07

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По его словам, третья линия обороны будет построена к 5 ноября.Ранее в Курской, как и в Белгородской области, продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток, то есть, до 6 ноября.Роман Старовойт попросил жителей быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112.

https://ukraina.ru/20221013/1039711504.html

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новости, курск, оборона, губернатор