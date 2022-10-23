https://ukraina.ru/20221023/1040049185.html
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны - 23.10.2022 Украина.ру
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны
В Курской области окончено строительство двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2022-10-23T13:07
2022-10-23T13:07
2022-10-23T13:07
новости
курск
оборона
губернатор
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По его словам, третья линия обороны будет построена к 5 ноября.Ранее в Курской, как и в Белгородской области, продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток, то есть, до 6 ноября.Роман Старовойт попросил жителей быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112.
https://ukraina.ru/20221013/1039711504.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курск, оборона, губернатор
Новости, Курск, Оборона, губернатор
Работы закончены: в Курской области готовы две линии обороны
В Курской области окончено строительство двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт