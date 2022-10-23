Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР - 23.10.2022 Украина.ру
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Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР - 23.10.2022 Украина.ру
Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая. Также избран новый состав Постоянного комитета Политбюро, об этом сообщают официальные документы, опубликованные 23 октября
2022-10-23T10:37
2022-10-23T10:37
новости
си цзиньпин
кнр (китай)
коммунистическая партия
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На днях в Пекине завершил свою работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая, который заранее называли историческим. Результаты его, по уверения экспертов, были предсказуемы. Си переизбран на третий срок.Одно из важных заявлений, сделанных Си, касалось Тайваня. Он заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что в новой редакции концепции безопасности США – Китай потенциальная угроза и Пекину нужно учитывать это во всех своих действиях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, си цзиньпин, кнр (китай), коммунистическая партия
Новости, Си Цзиньпин, КНР (Китай), коммунистическая партия

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР

10:37 23.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая. Также избран новый состав Постоянного комитета Политбюро, об этом сообщают официальные документы, опубликованные 23 октября
На днях в Пекине завершил свою работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая, который заранее называли историческим. Результаты его, по уверения экспертов, были предсказуемы. Си переизбран на третий срок.
Одно из важных заявлений, сделанных Си, касалось Тайваня. Он заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что в новой редакции концепции безопасности США – Китай потенциальная угроза и Пекину нужно учитывать это во всех своих действиях.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:22
Стало известно об открытии нового грузового железнодорожного маршрута между РФ и КНРОткрылся новый железнодорожный контейнерный маршрут из китайской провинции Ляонин до Москвы. Об этом сообщило 19 октября генеральное консульство России в городе Харбин
 
НовостиСи ЦзиньпинКНР (Китай)коммунистическая партия
 
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