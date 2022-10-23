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Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР - 23.10.2022 Украина.ру

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР

Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая. Также избран новый состав Постоянного комитета Политбюро, об этом сообщают официальные документы, опубликованные 23 октября

2022-10-23T10:37

2022-10-23T10:37

2022-10-23T10:37

новости

си цзиньпин

кнр (китай)

коммунистическая партия

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На днях в Пекине завершил свою работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая, который заранее называли историческим. Результаты его, по уверения экспертов, были предсказуемы. Си переизбран на третий срок.Одно из важных заявлений, сделанных Си, касалось Тайваня. Он заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что в новой редакции концепции безопасности США – Китай потенциальная угроза и Пекину нужно учитывать это во всех своих действиях.

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2022

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новости, си цзиньпин, кнр (китай), коммунистическая партия