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Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ

На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-10-23T09:49

2022-10-23T09:49

2022-10-23T09:49

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Эксперт также отметил, что в район Херсона пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев, в результате чего 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас.По его словам, русские войска отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.Несмотря на все пессимистичные прогнозы генерала Суровикина и херсонских властей, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, херсон, танки, россия