Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040044620.html
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-10-23T09:49
2022-10-23T09:49
новости
всу
херсон
танки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/00/1033810095_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_56ec8d8464dc0453f61306c22af2054d.jpg
Эксперт также отметил, что в район Херсона пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев, в результате чего 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас.По его словам, русские войска отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.Несмотря на все пессимистичные прогнозы генерала Суровикина и херсонских властей, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/00/1033810095_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_4256e38d1d0aeb90e5c693c4713b705b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, херсон, танки, россия
Новости, ВСУ, Херсон, танки, Россия

Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ

09:49 23.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Эксперт также отметил, что в район Херсона пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев, в результате чего 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас.
По его словам, русские войска отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.
"Руководство может более здраво оценивать ситуацию исходя из тех данных, которые у них есть. Но мне кажется, что ситуация за эти две-три недели стала намного лучше. Почти месяц пошел с момента объявления о частичной мобилизации, стали прибывать свежие бронетанковые части с танками Т-90М "Прорыв"", - подчеркнул Сапоньков.
Несмотря на все пессимистичные прогнозы генерала Суровикина и херсонских властей, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУХерсонтанкиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
10:30За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
10:16У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
10:04"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
10:00Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября
09:49Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
09:41Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
09:29Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
09:27Девять областей Украины частично обесточены – власти
09:16"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
08:38Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине
08:18Западная Украина за минувшую неделю
08:06Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой
08:00Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
07:45Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу
07:30Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле
07:15"Этот мир американцев не был предусмотрен": Федоров рассказал, какая главная задача у США
07:00"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр
06:45Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью
06:30"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой
Лента новостейМолния