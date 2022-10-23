https://ukraina.ru/20221023/1040044620.html
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-10-23T09:49
2022-10-23T09:49
2022-10-23T09:49
новости
всу
херсон
танки
россия
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Эксперт также отметил, что в район Херсона пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев, в результате чего 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас.По его словам, русские войска отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.Несмотря на все пессимистичные прогнозы генерала Суровикина и херсонских властей, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, херсон, танки, россия
Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Эксперт также отметил, что в район Херсона пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев, в результате чего 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас.
По его словам, русские войска отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.
"Руководство может более здраво оценивать ситуацию исходя из тех данных, которые у них есть. Но мне кажется, что ситуация за эти две-три недели стала намного лучше. Почти месяц пошел с момента объявления о частичной мобилизации, стали прибывать свежие бронетанковые части с танками Т-90М "Прорыв"", - подчеркнул Сапоньков.
Несмотря на все пессимистичные прогнозы генерала Суровикина и херсонских властей, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться, заключил собеседник издания.