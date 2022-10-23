https://ukraina.ru/20221023/1040041183.html

Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой

Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой - 23.10.2022 Украина.ру

Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой

Украина.ру, 23.10.2022

2022-10-23T08:06

2022-10-23T08:06

2022-10-23T08:06

николаев

эксклюзив

украина

спецоперация

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Николаев, оказавшийся на переднем крае боевых действий с начала СВО, переживает тяжелые дни: в городе по факту уже давно наблюдается коммунальный коллапс и гуманитарная катастрофа. На фоне готовящегося наступления ВСУ в сторону Херсона местные власти озабочены лишь военными вопросами, абсолютно не занимаются насущными проблемами граждан.Атаки ВС РФ и вымерший городВ субботу, 23 октября, местный мэр Александр Сенкевич призвал жителей покинуть свои дома и не возвращаться до завершения активных боевых действий в стране. Он напомнил жителям, что есть опасность разрушения жилых домов и инфраструктуры, а также порекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю. При этом парадоксально, что даже после эвакуации людей собираются принудить к платежам за отопление – коммунальные счета будут выставлять в любом случае, даже если услугами не пользуются.Удары ВС РФ по скоплениям украинской военной техники и объектам инфраструктуры, в особенности энергетической, следуют каждый день, а отключения электричества приняли системный и затяжной характер."Прилеты Гераней штуки 4 или 5 была многочисленная работа ПВО - трессеры с разных направлений летали, из всего что я слышал могу допустить что лишь по одному попали, остальные с полета переходили в пикирование и затем звук взрыва. И с утра сегодня ракетный удар, штук 6 примерно по разным районам - вроде по Аляудам и район порта где 3я Слободская выходит", - рассказывает местный житель (орфография пунктуация и оригинала сохранены)."Корабельный четыре мощных взрыва выключился свет, один прилёт где-то за Таврией на перегоне... Дальше не знаю где в Корабельном, но очень громко", - делится впечатлениями другой николаевец.Жизнь для обычных людей в Николаеве уже давно стала невыносимой, поэтому город серьезно опустел: с начала СВО выехали около 40% населения. Риск для жизни оставшихся весьма серьезный, а нормально оплачиваемая работа отсутствует, граждане выживают исключительно благодаря гуманитарке. В подъездах домов пустуют больше половины квартир, да и те, в которых живут, заселены либо пенсионерами, либо оставшимися без семей мужчинами. Некоторые заняли представители ВСУ или теробороны. Николаевцев такое соседство зачастую не радует, но никакого права голоса они не имеют. Сейчас украинское командование накапливает в городе силы для марш-броска в сторону Херсона, который анонсировала киевская власть по требованию своих западных "партнеров". Все усилия местных властей направлены на обеспечение нужд военных в преддверии наступления. С одесского направления постоянно перебрасываются резервы и военная техника. Также не прекращается поток раненых: власти постоянно призывают сдавать для них кровь, но отмечается ее серьезная нехватка.Одним из самых дефицитных товаров из-за постоянных взрывов в городе стало оконное стекло: николаевские коммунальные службы не успевают даже забивать окна фанерой. Из-за прилетов по объектам инфраструктуры в Николаеве уже практически не ходит электротранспорт, а тероборона устраивает патрули, призванные следить, чтобы горожане соблюдали режим экономии электричества.Коммунальный коллапсДолгое время город находится без питьевой воды: местные власти еще с апреля нынешнего года не смогли восстановить централизованное водоснабжение и обеспечить население. Кое-где из кранов течет лишь соленая техническая вода, которую невозможно очистить даже кипячением. Поэтому жидкость непригодна не только для питья, но даже для мытья посуды. Из-за порывов на водопроводной сети Николаева теряется около половины всей воды. Ситуацию хоть как-то спасают волонтеры, которые привозят воду из Одессы.С 1 ноября власти города обещают включить отопление, но с этим ситуация весьма неоднозначна. Так, в отопительную систему закачивают соленую воду, а это может способствовать ее окончательному уничтожению, ведь сети водопроводно-канализационного хозяйства, построенные в основном в 1960-х годах, тотально изношены. Вследствие этого город рискует оказаться в состоянии полномасштабного коммунального апокалипсиса: предприятие "Николаевводоканал" ежедневно получает в 20 раз больше заявок по порывам, чем до СВО. Но их число неизбежно увеличится, особенно во время обострения боевых действий.С целью обеспечения отопительного сезона Николаевская ОВА приобрела на Волыни дрова на 40 млн грн, поставка которых ожидается до 1 декабря. По расчетам, которые легко найти в интернете, на 6 месяцев отопительного сезона для дома площадью 100 кв. м в средней полосе требуется 10-17 кубометров дров, в зависимости от древесной породы, температурного режима и эффективности отопительного устройства. Поэтому даже если властям повезет, и зима окажется относительно теплой, приобретенного ныне количества дров может хватить всего на 2000-3000 домохозяйств. Учитывая, что в данный момент в городе проживает не менее 200-250 тыс человек, тепло в домах достанется мягко говоря немногим.Репрессии СБУ и конфуз КимаВ чем преуспели местные чиновники, так это в дерусификации и в организации тотальных репрессий в отношении горожан, нелояльных курсу Киева на войну до последнего украинца. Сообщения о новых пойманных шпионах и диверсантах приходят с весьма завидным постоянством, причем зачастую их вина заключается в критическом в отношении режима Зеленского мнении опубликованном в социальных сетях или пророссийской симпатии во время уличного разговора. Например, 21 октября СБУ арестовала директора коммунального предприятия "Ритуальные услуги" Николаевского горсовета Александра Сагайдака. Его обвиняют в якобы создании агентурной сети, сборе данных о сотрудниках правоохранительных органов Украины и вооруженных сил страны, передаче России сведений о местных объектах инфраструктуры и "сливе" информации, которая озвучивалась на совещаниях у городских властей. Задержание произошло прямо посреди совещания в горсовете с участием мэра Сенкевича.А вот что касается памятников, то недавно серьезно оконфузился губернатор Виталий Ким, покрывающий беспредел националистических группировок в городе. Так, когда в ночь на 19 октября в центре Николаева был взорван монумент погибшим милиционерам и чекистам Ким попытался рассказать, что это якобы дело рук ВС РФ, якобы запустивших по нему дрон. Однако горожан такая версия не убедила, поскольку достоверно известно, что на него давно покушались националисты. Буквально неделю назад возле памятника возник конфликт между членами "Народного руха" в составе теробороны и ветеранами МВД. Националисты пытались краном снести памятник, но ветераны им тогда помешали. И вот, в конце концов они своего добились, попутно пытаясь выдать взрыв за результат российского обстрела. Впрочем, выглядело это абсолютно нелепо, ведь монумент не представляет из себя военный или инфраструктурный объект, следовательно атаковать его российской армии не было никакого смысла.В целом, ситуация в Николаеве становится хуже с каждым днем, ведь он превращен в военный лагерь для ВСУ со всеми вытекающими последствиями в виде гуманитарной катастрофы. Жизнь и благополучие мирных жителей сейчас не в приоритете, они предоставлены себе, выживают как могут. Поэтому горожанам действительно лучше уехать подальше, сохранив тем самым жизнь и здоровье, чтобы иметь возможность вернуться, когда сюда вернется Россия и ситуация изменится в лучшую сторону.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20221021/1040008530.html

https://ukraina.ru/20220805/1037333880.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

николаев, эксклюзив, украина, спецоперация