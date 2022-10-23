https://ukraina.ru/20221023/1040018898.html

"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр

"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр - 23.10.2022 Украина.ру

"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр

Украина перебрасывает войска не по мостам, а по железной дороге, которая идет по левобережью, поэтому взрывать мосты через Днепр не нужно, Киев сам их уничтожит, когда будет проходить освобождение городов, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-23T07:00

2022-10-23T07:00

2022-10-23T07:00

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По его мнению, уничтожать мосты, которые идут через Днепр – бессмысленно.По его словам, целесообразнее было бы уничтожать не мосты, а железнодорожные станции, которые используются войсками Украины для переброски.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мосты, украина, россия