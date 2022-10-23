"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040018898.html
"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр
"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр - 23.10.2022 Украина.ру
"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр
Украина перебрасывает войска не по мостам, а по железной дороге, которая идет по левобережью, поэтому взрывать мосты через Днепр не нужно, Киев сам их уничтожит, когда будет проходить освобождение городов, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T07:00
2022-10-23T07:00
новости
мосты
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102180/47/1021804755_0:156:2995:1841_1920x0_80_0_0_4adb64776010992e998c8e49db021e5b.jpg
По его мнению, уничтожать мосты, которые идут через Днепр – бессмысленно.По его словам, целесообразнее было бы уничтожать не мосты, а железнодорожные станции, которые используются войсками Украины для переброски.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102180/47/1021804755_166:0:2829:1997_1920x0_80_0_0_2dadf74f2b9169f6fbf1ffd4659db55d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мосты, украина, россия
Новости, мосты, Украина, Россия

"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр

07:00 23.10.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина перебрасывает войска не по мостам, а по железной дороге, которая идет по левобережью, поэтому взрывать мосты через Днепр не нужно, Киев сам их уничтожит, когда будет проходить освобождение городов, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его мнению, уничтожать мосты, которые идут через Днепр – бессмысленно.
В том смысле, что Украина перебрасывала войска не по мостам, а по железной дороге, которая идет по левобережью. Киев мосты в любом случае взорвет, когда будет проходить освобождение городов. И в этой связи нам важно иметь плацдарм на правом берегу Днепра. Потому что нам не надо его форсировать. Это очень сложно.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, целесообразнее было бы уничтожать не мосты, а железнодорожные станции, которые используются войсками Украины для переброски.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:15
Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны на Украине
 
НовостимостыУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой
08:00Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
07:45Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу
07:30Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле
07:15"Этот мир американцев не был предусмотрен": Федоров рассказал, какая главная задача у США
07:00"Киев сам взорвет": военный эксперт объяснил, почему войска РФ не будут уничтожать мосты через Днепр
06:45Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью
06:30"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой
06:15"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
06:00"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте
05:45Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
05:30"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
05:15Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
05:00"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
04:30Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
04:15"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
00:58"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
23:52Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
Лента новостейМолния