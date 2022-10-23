https://ukraina.ru/20221023/1040009372.html

"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ

"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ

ВСУ пытаются прощупывать позиции, ведут разведку боем, поэтому основным направлением удара у них будет не север Запорожской области, а Херсон, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-23T05:30

2022-10-23T05:30

2022-10-23T05:30

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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой длился несколько часов и попытка высадки десанта была отбита.По его словам, много президент Украины говорил о наступлении на Херсон, поэтому ему нужно сделать "подарок Джо Байдену до выборов в Конгресс США".Некоторые эксперты считают, что основное наступление начнется на следующей неделе, добавил Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, россия, украина