https://ukraina.ru/20221023/1040009372.html
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
ВСУ пытаются прощупывать позиции, ведут разведку боем, поэтому основным направлением удара у них будет не север Запорожской области, а Херсон, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T05:30
2022-10-23T05:30
2022-10-23T05:30
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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой длился несколько часов и попытка высадки десанта была отбита.По его словам, много президент Украины говорил о наступлении на Херсон, поэтому ему нужно сделать "подарок Джо Байдену до выборов в Конгресс США".Некоторые эксперты считают, что основное наступление начнется на следующей неделе, добавил Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
ВСУ пытаются прощупывать позиции, ведут разведку боем, поэтому основным направлением удара у них будет не север Запорожской области, а Херсон, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
ранее сообщил, что украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой длился несколько часов и попытка высадки десанта была отбита.
Сейчас идет прощупывание позиций. То, что мы сейчас видим, больше похоже на разведку боем. Только эта разведка проводится разными силами… Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно херсонское направлении. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, много президент Украины говорил о наступлении на Херсон, поэтому ему нужно сделать "подарок Джо Байдену до выборов в Конгресс США".
Некоторые эксперты считают, что основное наступление начнется на следующей неделе, добавил Евсеев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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