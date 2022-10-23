"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
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"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
ВСУ пытаются прощупывать позиции, ведут разведку боем, поэтому основным направлением удара у них будет не север Запорожской области, а Херсон, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T05:30
2022-10-23T05:30
новости
всу
россия
украина
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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой длился несколько часов и попытка высадки десанта была отбита.По его словам, много президент Украины говорил о наступлении на Херсон, поэтому ему нужно сделать "подарок Джо Байдену до выборов в Конгресс США".Некоторые эксперты считают, что основное наступление начнется на следующей неделе, добавил Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html
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Новости, ВСУ, Россия, Украина

"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ

05:30 23.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ пытаются прощупывать позиции, ведут разведку боем, поэтому основным направлением удара у них будет не север Запорожской области, а Херсон, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой длился несколько часов и попытка высадки десанта была отбита.
Сейчас идет прощупывание позиций. То, что мы сейчас видим, больше похоже на разведку боем. Только эта разведка проводится разными силами… Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно херсонское направлении. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, много президент Украины говорил о наступлении на Херсон, поэтому ему нужно сделать "подарок Джо Байдену до выборов в Конгресс США".
Некоторые эксперты считают, что основное наступление начнется на следующей неделе, добавил Евсеев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:15
Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
05:30"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
05:15Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
05:00"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
04:30Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
04:15"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
00:58"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
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