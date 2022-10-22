"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины - 22.10.2022 Украина.ру
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"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины - 22.10.2022 Украина.ру
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил провести референдумы в семи областях Украины в ответ на признание Киевом террористической "Ичкерии"*. Об этом
2022-10-22T13:19
2022-10-22T13:19
новости
украина
владимир константинов
референдум
регионы
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Спикер крымского парламента предложил "более рациональный путь" украинским властям, которые накануне признали суверенитет "Ичкерии"*. Константинов назвал вопросом времени проведение референдумов о вхождении в состав РФ семи регионов Украины."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, в которой должен пройти референдум о вхождении в состав России, нужно проработать только сроки. Необходимо также провести референдумы в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти регионы — первые на очереди. Вторые — Сумы, Полтава, Чернигов", - написал Константинов. В России готовы повременить с организацией референдумов, потратить время на подготовку. Результаты плебисцитов, по его словам, будут очевидны - жители Украины выберут Россию "вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем". Константинов пообещал помощь в восстановлении этих регионов. "Нужно только время", заключил он.*запрещенная в России террористическая организация
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452
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новости, украина, владимир константинов, референдум, регионы
Новости, Украина, Владимир Константинов, референдум, регионы

"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины

13:19 22.10.2022
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил провести референдумы в семи областях Украины в ответ на признание Киевом террористической "Ичкерии"*. Об этом
Спикер крымского парламента предложил "более рациональный путь" украинским властям, которые накануне признали суверенитет "Ичкерии"*. Константинов назвал вопросом времени проведение референдумов о вхождении в состав РФ семи регионов Украины.
"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, в которой должен пройти референдум о вхождении в состав России, нужно проработать только сроки. Необходимо также провести референдумы в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти регионы — первые на очереди. Вторые — Сумы, Полтава, Чернигов", - написал Константинов.
В России готовы повременить с организацией референдумов, потратить время на подготовку. Результаты плебисцитов, по его словам, будут очевидны - жители Украины выберут Россию "вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем". Константинов пообещал помощь в восстановлении этих регионов. "Нужно только время", заключил он.
*запрещенная в России террористическая организация
18 октября, 14:16
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской РеспубликиДепутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
 
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