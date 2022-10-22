https://ukraina.ru/20221022/1040034131.html
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины - 22.10.2022 Украина.ру
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил провести референдумы в семи областях Украины в ответ на признание Киевом террористической "Ичкерии"*. Об этом
2022-10-22T13:19
2022-10-22T13:19
2022-10-22T13:19
новости
украина
владимир константинов
референдум
регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d000ddd4815de43d11d78436a6563d8a.jpg
Спикер крымского парламента предложил "более рациональный путь" украинским властям, которые накануне признали суверенитет "Ичкерии"*. Константинов назвал вопросом времени проведение референдумов о вхождении в состав РФ семи регионов Украины."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, в которой должен пройти референдум о вхождении в состав России, нужно проработать только сроки. Необходимо также провести референдумы в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти регионы — первые на очереди. Вторые — Сумы, Полтава, Чернигов", - написал Константинов. В России готовы повременить с организацией референдумов, потратить время на подготовку. Результаты плебисцитов, по его словам, будут очевидны - жители Украины выберут Россию "вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем". Константинов пообещал помощь в восстановлении этих регионов. "Нужно только время", заключил он.*запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_761e66c80483c7575bab20483b2e04cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир константинов, референдум, регионы
Новости, Украина, Владимир Константинов, референдум, регионы
"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил провести референдумы в семи областях Украины в ответ на признание Киевом террористической "Ичкерии"*. Об этом
Спикер крымского парламента предложил "более рациональный путь" украинским властям, которые накануне признали суверенитет "Ичкерии"*. Константинов назвал вопросом времени проведение референдумов о вхождении в состав РФ семи регионов Украины.
"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, в которой должен пройти референдум о вхождении в состав России, нужно проработать только сроки. Необходимо также провести референдумы в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти регионы — первые на очереди. Вторые — Сумы, Полтава, Чернигов", - написал Константинов.
В России готовы повременить с организацией референдумов, потратить время на подготовку. Результаты плебисцитов, по его словам, будут очевидны - жители Украины выберут Россию "вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем". Константинов пообещал помощь в восстановлении этих регионов. "Нужно только время", заключил он.
*запрещенная в России террористическая организация