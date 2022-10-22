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"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины

"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины - 22.10.2022 Украина.ру

"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил провести референдумы в семи областях Украины в ответ на признание Киевом террористической "Ичкерии"*. Об этом

2022-10-22T13:19

2022-10-22T13:19

2022-10-22T13:19

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Спикер крымского парламента предложил "более рациональный путь" украинским властям, которые накануне признали суверенитет "Ичкерии"*. Константинов назвал вопросом времени проведение референдумов о вхождении в состав РФ семи регионов Украины."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, в которой должен пройти референдум о вхождении в состав России, нужно проработать только сроки. Необходимо также провести референдумы в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти регионы — первые на очереди. Вторые — Сумы, Полтава, Чернигов", - написал Константинов. В России готовы повременить с организацией референдумов, потратить время на подготовку. Результаты плебисцитов, по его словам, будут очевидны - жители Украины выберут Россию "вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем". Константинов пообещал помощь в восстановлении этих регионов. "Нужно только время", заключил он.*запрещенная в России террористическая организация

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новости, украина, владимир константинов, референдум, регионы