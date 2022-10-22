https://ukraina.ru/20221022/1040030911.html

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц - 22.10.2022 Украина.ру

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц

Западные журналисты достаточно вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, эти сообщения ложны. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

2022-10-22T10:41

2022-10-22T10:41

2022-10-22T10:41

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Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - заявил Шольц. По его словам, западные журналисты вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, и эти сообщения ложны.

https://ukraina.ru/20221022/1040030798.html

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новости, олаф шольц, владимир путин, берлин, украина, сми