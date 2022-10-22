Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц - 22.10.2022 Украина.ру
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Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц
Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц - 22.10.2022 Украина.ру
Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц
Западные журналисты достаточно вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, эти сообщения ложны. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц
2022-10-22T10:41
2022-10-22T10:41
новости
олаф шольц
владимир путин
берлин
украина
сми
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Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - заявил Шольц. По его словам, западные журналисты вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, и эти сообщения ложны.
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новости, олаф шольц, владимир путин, берлин, украина, сми
Новости, Олаф Шольц, Владимир Путин, Берлин, Украина, СМИ

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц

10:41 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Западные журналисты достаточно вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, эти сообщения ложны. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц
Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - заявил Шольц.
По его словам, западные журналисты вольно трактуют переговоры Берлина и Москвы, и эти сообщения ложны.
Кристина Ламбрехт в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:35
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки КиевуМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру
 
НовостиОлаф ШольцВладимир ПутинБерлинУкраинаСМИ
 
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