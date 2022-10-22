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"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе
"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе - 22.10.2022 Украина.ру
"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе
Киевский режим действует с позиции слабости, пытаясь диктовать свои условия России, в Европе же все больше начинают понимать, что все их экономические проблемы возникли из-за антироссийских санкций, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom
2022-10-22T08:15
2022-10-22T08:15
2022-10-22T08:15
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"У России есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - сказал Риттер.Он напомнил, что украинские власти умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет. При этом отставка британского премьера Лиз Трасс показала, что отказ признавать вред от антироссийских санкций будет бить по Европе все сильнее."Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – подчеркнул Риттер.Санкции против России страны Запада по указке США начали вводить после того, как жители Крыма на референдуме 2014 года выразили желание присоединиться к РФ.После того, как Россия в феврале начала спецоперацию по принуждению к миру киевского режима, продолжавшего убивать русских в независимом Донбассе, Запад усилил санкционное давление до невообразимых высот: РФ заняла первое место в мире по количеству введенных против нее экономических ограничений.При этом удар, который антироссийские санкции нанесли мировой экономике, бумерангом ударил по Западу, в первую очередь по европейским странам.
https://ukraina.ru/20180307/1020025421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, аномальные холода, энергетика, европа, британия
"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе
Киевский режим действует с позиции слабости, пытаясь диктовать свои условия России, в Европе же все больше начинают понимать, что все их экономические проблемы возникли из-за антироссийских санкций, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom
"У России есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - сказал Риттер.
Он напомнил, что украинские власти умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет. При этом отставка британского премьера Лиз Трасс
показала, что отказ признавать вред от антироссийских санкций будет бить по Европе все сильнее.
"Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – подчеркнул Риттер.
Санкции против России страны Запада по указке США начали вводить после того, как жители Крыма на референдуме 2014 года выразили желание присоединиться к РФ.
После того, как Россия в феврале начала спецоперацию по принуждению к миру киевского режима, продолжавшего убивать русских в независимом Донбассе, Запад усилил санкционное давление до невообразимых высот: РФ заняла первое место в мире по количеству введенных против нее экономических ограничений.
При этом удар, который антироссийские санкции нанесли мировой экономике, бумерангом ударил по Западу, в первую очередь по европейским странам.