https://ukraina.ru/20221022/1040027181.html

"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе

"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе - 22.10.2022 Украина.ру

"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе

Киевский режим действует с позиции слабости, пытаясь диктовать свои условия России, в Европе же все больше начинают понимать, что все их экономические проблемы возникли из-за антироссийских санкций, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2022-10-22T08:15

2022-10-22T08:15

2022-10-22T08:15

новости

украина

россия

аномальные холода

энергетика

европа

британия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bd4441f544df3502e6484e7ec4c1ce4d.jpg

"У России есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - сказал Риттер.Он напомнил, что украинские власти умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет. При этом отставка британского премьера Лиз Трасс показала, что отказ признавать вред от антироссийских санкций будет бить по Европе все сильнее."Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – подчеркнул Риттер.Санкции против России страны Запада по указке США начали вводить после того, как жители Крыма на референдуме 2014 года выразили желание присоединиться к РФ.После того, как Россия в феврале начала спецоперацию по принуждению к миру киевского режима, продолжавшего убивать русских в независимом Донбассе, Запад усилил санкционное давление до невообразимых высот: РФ заняла первое место в мире по количеству введенных против нее экономических ограничений.При этом удар, который антироссийские санкции нанесли мировой экономике, бумерангом ударил по Западу, в первую очередь по европейским странам.

https://ukraina.ru/20180307/1020025421.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, аномальные холода, энергетика, европа, британия