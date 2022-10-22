https://ukraina.ru/20221022/1039991456.html

Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики

Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики - 22.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики

Вашингтон запланировал устранить с политической арены сначала Россию, потом Китай, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2022-10-22T07:00

2022-10-22T07:00

2022-10-22T07:00

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По его словам, сейчас Европа проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции. Еще большие проблемы США хотят создать для России.При этом Суздальцев пояснил, что гегемония США базируется не только на силовом нажиме и долларе, но и военной мощи, технологическом и экономическом превосходстве, а также идеологии. Правда, либеральные ценности в последнее время все больше утрачивают актуальность, о чем, по мнению эксперта, свидетельствует, например, то наказание, которое получили люди, штурмовавшие Капитолий.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, андрей суздальцев, россия, нато, война, экономика