https://ukraina.ru/20221022/1039991456.html
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
Вашингтон запланировал устранить с политической арены сначала Россию, потом Китай, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T07:00
2022-10-22T07:00
2022-10-22T07:00
новости
андрей суздальцев
россия
нато
война
экономика
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По его словам, сейчас Европа проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции. Еще большие проблемы США хотят создать для России.При этом Суздальцев пояснил, что гегемония США базируется не только на силовом нажиме и долларе, но и военной мощи, технологическом и экономическом превосходстве, а также идеологии. Правда, либеральные ценности в последнее время все больше утрачивают актуальность, о чем, по мнению эксперта, свидетельствует, например, то наказание, которое получили люди, штурмовавшие Капитолий.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, россия, нато, война, экономика
Новости, Андрей Суздальцев, Россия, НАТО, война, экономика
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
Вашингтон запланировал устранить с политической арены сначала Россию, потом Китай, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
По его словам, сейчас Европа проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции. Еще большие проблемы США хотят создать для России.
"Американцы взрывают газопроводы, чтобы этого (доходов РФ от продажи газа в ЕС – ред.) не было. Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики", - сказал он.
При этом Суздальцев пояснил, что гегемония США базируется не только на силовом нажиме и долларе, но и военной мощи, технологическом и экономическом превосходстве, а также идеологии.
Правда, либеральные ценности в последнее время все больше утрачивают актуальность, о чем, по мнению эксперта, свидетельствует, например, то наказание, которое получили люди, штурмовавшие Капитолий.
Полностью интервью можно прочитать здесь: