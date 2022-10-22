Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики - 22.10.2022 Украина.ру
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Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
Вашингтон запланировал устранить с политической арены сначала Россию, потом Китай, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T07:00
2022-10-22T07:00
новости
андрей суздальцев
россия
нато
война
экономика
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По его словам, сейчас Европа проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции. Еще большие проблемы США хотят создать для России.При этом Суздальцев пояснил, что гегемония США базируется не только на силовом нажиме и долларе, но и военной мощи, технологическом и экономическом превосходстве, а также идеологии. Правда, либеральные ценности в последнее время все больше утрачивают актуальность, о чем, по мнению эксперта, свидетельствует, например, то наказание, которое получили люди, штурмовавшие Капитолий.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей суздальцев, россия, нато, война, экономика
Новости, Андрей Суздальцев, Россия, НАТО, война, экономика

Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики

07:00 22.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Вашингтон запланировал устранить с политической арены сначала Россию, потом Китай, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
По его словам, сейчас Европа проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции. Еще большие проблемы США хотят создать для России.

"Американцы взрывают газопроводы, чтобы этого (доходов РФ от продажи газа в ЕС – ред.) не было. Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики", - сказал он.

При этом Суздальцев пояснил, что гегемония США базируется не только на силовом нажиме и долларе, но и военной мощи, технологическом и экономическом превосходстве, а также идеологии.
Правда, либеральные ценности в последнее время все больше утрачивают актуальность, о чем, по мнению эксперта, свидетельствует, например, то наказание, которое получили люди, штурмовавшие Капитолий.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевРоссияНАТОвойнаэкономика
 
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