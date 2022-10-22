Баширов рассказал о неэффективности украинских фейков

"Что касается западной аудитории, там нет заслонов, нет фильтров. Там говорить эффективно или не эффективно – нельзя. Самое главное – мы должны понимать, что те, кто работает в этих информационных войсках ВСУ – эту русские люди. Они говорят на русском, у них менталитет русский, они в общем-то, гадят сами себе. Поэтому, все это очень быстро вскрывается, даже если давить на болевые точки социального мнения, это и разрушается очень быстро, поэтому и эффективность я бы не назвал высокой", - сказал политолог.