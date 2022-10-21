Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа - 21.10.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа
Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа - 21.10.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа
В условиях резкого падения экспорта российского газа в Европу проекты по его экспорту в Азию могут обеспечить рынок для отечественного сырья, однако в любом случае они будут дорогими и должны быть рассчитаны на длительный срок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-21T15:22
2022-10-21T15:22
новости
экономика
игорь юшков
российский газ
китай
азия
сила сибири
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Комментируя уже проработанный проект "Сила Сибири", предусматривающий поставки газа в Китай, Юшков напомнил об имеющихся между российской и китайской сторонами разногласиях относительно цены газа.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, экономика, игорь юшков, российский газ, китай, азия, сила сибири
Новости, экономика, Игорь Юшков, российский газ, Китай, Азия, Сила Сибири

Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа

15:22 21.10.2022
 
© gazprom.ruСила Сибири газопровод
Сила Сибири газопровод
© gazprom.ru
Читать в
В условиях резкого падения экспорта российского газа в Европу проекты по его экспорту в Азию могут обеспечить рынок для отечественного сырья, однако в любом случае они будут дорогими и должны быть рассчитаны на длительный срок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков
Комментируя уже проработанный проект "Сила Сибири", предусматривающий поставки газа в Китай, Юшков напомнил об имеющихся между российской и китайской сторонами разногласиях относительно цены газа.

Пекин пока не торопится заключать контракт на поставки газа, считая, что чем хуже у нас будут дела в Европе, тем более сильная переговорная позиция будет у Китая

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Сила Сибири газопровод
15 января, 06:34
Экстремальный холод и триллион кубов газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири»Пока внимание мирового сообщества приковано к ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2», практически незаметно продолжается второй этап строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». При этом проект имеет важнейшее значение для российско-китайских отношений и развития Дальнего Востока
 
НовостиэкономикаИгорь Юшковроссийский газКитайАзияСила Сибири
 
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