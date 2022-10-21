Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа
В условиях резкого падения экспорта российского газа в Европу проекты по его экспорту в Азию могут обеспечить рынок для отечественного сырья, однако в любом случае они будут дорогими и должны быть рассчитаны на длительный срок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков
Комментируя уже проработанный проект "Сила Сибири", предусматривающий поставки газа в Китай, Юшков напомнил об имеющихся между российской и китайской сторонами разногласиях относительно цены газа.
Пекин пока не торопится заключать контракт на поставки газа, считая, что чем хуже у нас будут дела в Европе, тем более сильная переговорная позиция будет у Китая
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
15 января, 06:34Экстремальный холод и триллион кубов газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири»Пока внимание мирового сообщества приковано к ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2», практически незаметно продолжается второй этап строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». При этом проект имеет важнейшее значение для российско-китайских отношений и развития Дальнего Востока