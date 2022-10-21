https://ukraina.ru/20221021/1040009581.html

Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа

Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа - 21.10.2022 Украина.ру

Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа

В условиях резкого падения экспорта российского газа в Европу проекты по его экспорту в Азию могут обеспечить рынок для отечественного сырья, однако в любом случае они будут дорогими и должны быть рассчитаны на длительный срок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

2022-10-21T15:22

2022-10-21T15:22

2022-10-21T15:22

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Комментируя уже проработанный проект "Сила Сибири", предусматривающий поставки газа в Китай, Юшков напомнил об имеющихся между российской и китайской сторонами разногласиях относительно цены газа.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220115/1033050725.html

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2022

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новости, экономика, игорь юшков, российский газ, китай, азия, сила сибири