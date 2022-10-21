Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ - 21.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ
Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ - 21.10.2022 Украина.ру
Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) запрашивали встречу с коллегами из Комитета государственной безопасности Белоруссии. Об этом сообщил 21 октября журналистам президент республики Александр Лукашенко
2022-10-21T15:03
2022-10-21T15:04
новости
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Сотрудники украинских спецслужб запрашивали встречу с белорусскими коллегами 19 октября, рассказал Лукашенко.Самые главные темы обсуждаются всегда не публично. Секрет про запрос СБУ Лукашенко раскрыл "по своему открытому характеру".
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новости, белоруссия, лукашенко, кгб, сбу
Новости, Белоруссия, Лукашенко, КГБ, СБУ

Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ

15:03 21.10.2022 (обновлено: 15:04 21.10.2022)
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко военная безопасность форма
Александр Лукашенко военная безопасность форма
© president.gov.by
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) запрашивали встречу с коллегами из Комитета государственной безопасности Белоруссии. Об этом сообщил 21 октября журналистам президент республики Александр Лукашенко
Сотрудники украинских спецслужб запрашивали встречу с белорусскими коллегами 19 октября, рассказал Лукашенко.
"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко.
Самые главные темы обсуждаются всегда не публично. Секрет про запрос СБУ Лукашенко раскрыл "по своему открытому характеру".
Александр Лукашенко
14:39
"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что его якобы объявили в розыск на Украине. Об этом 21 октября пишет БелТА
 
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