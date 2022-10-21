https://ukraina.ru/20221021/1039999934.html

Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео

Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео - 21.10.2022 Украина.ру

Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда... Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T12:23

2022-10-21T12:23

2022-10-21T12:23

евсеев

херсон

видео

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда будем штурмовать Киев, почему важно продолжить уничтожение критической инфраструктуры и о многом другом:00:40 – Атаки на Херсон – отвлекающий маневр ВСУ?06:10 - Частичная мобилизация и удары по инфраструктуре Украины: как это скажется на ходе СВО?12:50 – Есть ли у ВСУ возможности атаковать Белоруссию или Приднестровье?18:50 - "Герань" или "Шахид": в России уже развернуто производство данных беспилотников?23:10 – Нужно ли уничтожать мосты через Днепр?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евсеев, херсон, видео, видео