Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео - 21.10.2022 Украина.ру
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Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео - 21.10.2022 Украина.ру
Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда... Украина.ру, 21.10.2022
2022-10-21T12:23
2022-10-21T12:23
евсеев
херсон
видео
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда будем штурмовать Киев, почему важно продолжить уничтожение критической инфраструктуры и о многом другом:00:40 – Атаки на Херсон – отвлекающий маневр ВСУ?06:10 - Частичная мобилизация и удары по инфраструктуре Украины: как это скажется на ходе СВО?12:50 – Есть ли у ВСУ возможности атаковать Белоруссию или Приднестровье?18:50 - "Герань" или "Шахид": в России уже развернуто производство данных беспилотников?23:10 – Нужно ли уничтожать мосты через Днепр?
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евсеев, херсон, видео, видео
Евсеев, Херсон, Видео

Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео

12:23 21.10.2022
 
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда будем штурмовать Киев, почему важно продолжить уничтожение критической инфраструктуры и о многом другом:
00:40 – Атаки на Херсон – отвлекающий маневр ВСУ?
06:10 - Частичная мобилизация и удары по инфраструктуре Украины: как это скажется на ходе СВО?
12:50 – Есть ли у ВСУ возможности атаковать Белоруссию или Приднестровье?
18:50 - "Герань" или "Шахид": в России уже развернуто производство данных беспилотников?
23:10 – Нужно ли уничтожать мосты через Днепр?
 
ЕвсеевХерсонВидео
 
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12:23Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
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