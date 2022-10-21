https://ukraina.ru/20221021/1039999934.html
Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео - 21.10.2022 Украина.ру
Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда... Украина.ру, 21.10.2022
2022-10-21T12:23
2022-10-21T12:23
2022-10-21T12:23
евсеев
херсон
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039999395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2d21926890b701f22318bf7d78259b0.jpg.webp
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда будем штурмовать Киев, почему важно продолжить уничтожение критической инфраструктуры и о многом другом:00:40 – Атаки на Херсон – отвлекающий маневр ВСУ?06:10 - Частичная мобилизация и удары по инфраструктуре Украины: как это скажется на ходе СВО?12:50 – Есть ли у ВСУ возможности атаковать Белоруссию или Приднестровье?18:50 - "Герань" или "Шахид": в России уже развернуто производство данных беспилотников?23:10 – Нужно ли уничтожать мосты через Днепр?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039999395_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_277d5cc39f116b9c9e66064b8bc763df.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евсеев, херсон, видео, видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, почему была необходима эвакуация мирных жителей из Херсона, как и когда будем штурмовать Киев, почему важно продолжить уничтожение критической инфраструктуры и о многом другом:
00:40 – Атаки на Херсон – отвлекающий маневр ВСУ?
06:10 - Частичная мобилизация и удары по инфраструктуре Украины: как это скажется на ходе СВО?
12:50 – Есть ли у ВСУ возможности атаковать Белоруссию или Приднестровье?
18:50 - "Герань" или "Шахид": в России уже развернуто производство данных беспилотников?
23:10 – Нужно ли уничтожать мосты через Днепр?